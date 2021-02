Sénégal….Pénurie de poissons !

Une pénurie de poissons a été constaté dans plusieurs parties du pays depuis quelques jours, renseigne la Télévision publique.

Le constat est bien là. Le climat n’est pas favorable dans quasiment toute l’étendue du territoire national. Au Sénégal, le Directeur de l’exploitation de l’Agence nationale de la météorologie a donné l’alerte appelant les pêcheurs à ne pas aller en mer.

Des directives respectées à Mbour, Saint-Louis, Dakar (Yoff) et Ziguinchor, des localités où la pêche reste une activité dominante. Conséquences : on note une pénurie de poissons dans ces zones, informe la RTS, ce samedi, repris par nos confrères d’IGFM.

Et d’ajouter que la situation est plus catastrophique à Saint-Louis où depuis presque 10 jours, les pêcheurs ne sont pas allés en mer à cause d’un climat pas clément. Surtout que la météo a annoncé une houle accompagnée d’un vent violent très fort sur tout le littoral du pays.

Le calme devrait revenir dans les prochaines 72 heures