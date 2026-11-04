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Société

Mboro : Une opération de désencombrement prévue le 5 novembre

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La commune de Mboro, dans le département de Tivaouane, a annoncé une opération de désencombrement prévue le jeudi 5 novembre à partir de 8 heures, selon Seneweb. L’intervention concernera notamment l’axe reliant la mosquée Escale au cimetière Ndiop, ainsi que les abords du marché central.

Cette opération s’appuie sur un arrêté municipal daté du 12 octobre. Dans ce cadre, la municipalité a fixé au 4 novembre la date limite pour permettre aux occupants de libérer les emprises concernées avant le démarrage des travaux de désencombrement.

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