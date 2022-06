Me Assane Dioma Ndiaye en colère contre le Conseil Constitutionnel

Me Assane Dioma Ndiaye est très remonté contre les 7 sages du Conseil Constitutionnel après les rejets des recours des coalitions

Me Assane Dioma Ndiaye n’a pas du tout apprécié la dernière décision que les 7 sages du Conseil Constitutionnel ont rendu à la suite des recours introduits par la coalition Benno Bokk Yaakar et Yewwi Askanwi. Selon lui c’est désormais la porte ouverte aux dérives qui peuvent entraîner le pays vers le chaos. Très amer, la robe noire laisse libre court à son sentiment de désolation :

« Quelle mélancolie, Quelle tristesse surtout pour nous qui étions la en 1998 aux côtés de Feu Général Niang et autres régulant et contrôlant le système électoral avec l’avènement de l’Observatoire National des Élections » a dit Me Assane dioma Ndiaye avant de continuer…

« Le Conseil Constitutionnel vient d’entériner et d’avaliser une déstructuration totale de notre processus électoral. Désormais il sera loisible au Sénégal pour les élections législatives à tout Parti politique ou Coalition de partis de présenter uniquement au scrutin majoritaire avec liste proportionnelle soit une liste de titulaires sans Suppléants soit une liste de Suppléants sans titulaires en contradiction totale avec les dispositions de l’article 154 du Code électoral »

Évoquant le droit, il pense que ces genres de décisions risquent de fragiliser la constitution » Notre Droit électoral devient un droit élastique, compressible en fonction des contingences et circonstances factuelles. Il n’y a plus de référents communs, il n’y a plus d’uniformisation des règles. La hiérarchie des normes devient un principe susceptible de transaction. L’arrêté Ministériel prime sur la loi poussant celle-ci à la désuétude. » dit Me Assane Dioma Ndiaye avant de conclure

« Comme pour la liste divisible et saucissonable voire charcutaille, il est possible désormais de déposer plus de parrains que le maximum prévu par la loi, privant ainsi les autres chercheurs de parrains d’un potentiel de parrains.

Et de ce fait le droit de vote et la libre participation des citoyens aux élections qui induit le droit d’être élu sont vidés de toute substance.

Des droits fondamentaux garantis et consacres par la Constitution deviennent des privilèges à la disposition du Prince ou des faiseurs des normes supplétives.

Indubitablement notre jeune Démocratie s’émousse et se désagrège au gré de rapports de force sou tendus par des incubateurs et déterminants aux antipodes de l’impératif catégorique.

Certains de nos voisins jadis jamais convaincus d’un Sénégal îlot de lumière dans un océan d’obscurantisme que symboliserait une certaine Afrique toujours ancrée dans un immobilisme inhibant pavoiseront à souhait. Assurément un mythe s’effondre. L’histoire ne retiendra plus que le Sénégal vote depuis la Deferre dite Loi-cadre ».

En tout état de cause, Me Assane Dioma Ndiaye a évoqué un passé glorieux du Sénégal marqué par des alternances pacifiques qui plaçait le pays parmi les meilleurs en matière de démocratie.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn