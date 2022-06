Inadmissible ! le stade Abdoulaye Wade très sale et la pelouse dégradée (photos)

Le gestionnaire du Stade flambant neuf, Abdoulaye Wade qui fait la fierté du Sénégal doit rendre compte aux Sénégalais. Il va gâcher le travail de Macky et de son gouvernement. Pour deux matches joués (celui de l’inauguration et le match Sénégal-Egypte), l’état de la pelouse s’est dégradé. Et les tribunes envahis de poussières. Les sièges commencent à changer de couleur et les peintures du sol risque la dégradation.

A l’instar des internautes qui se plaignent dont notre confrères Madiambal Diagne, xibaaru demande solennellement à l’état du Sénégal de prendre ses responsabilités et de mettre la pression sur le gestionnaire du stade ou de virer Gallo Ba, seul responsable de ce qui se passe.