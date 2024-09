Me Diaraf Sow adhère à la nouvelle coalition mise sur place par le PDS et l’APR

Ce dimanche 22 septembre 2024, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance Pour la République (APR) ont tenu une rencontre de haut niveau à la Permanence Nationale Oumar Lamine Badji, en préparation des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Les deux partis ont annoncé leur volonté de former une grande coalition politique, ouverte à leurs alliés respectifs ainsi qu’à toute formation désireuse de se joindre à eux pour une victoire écrasante lors du scrutin à venir. La réunion s’est conclue par une convergence totale de vues sur la nécessité de cette alliance. L’ADAE/J de Diaraf Sow adhère à cette alliance.

« L’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (parti ADAE/J) dont j’ai l’honneur de présider adhère à la nouvelle coalition mise sur place par le PDS et l’APR et appelle ses militantes, militants et sympathisants à travailler dès maintenant à la victoire de ladite coalition au soir du 17 Novembre 2024 », lit-on dans une note signée par Me Diaraf Sow.