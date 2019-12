Me Djibril War: « j’ai dit au Président que j’étais contre la limitation des mandats »

Lors que le pôle de la majorité au Dialogue national a produit un communiqué pour se dégager de toute proposition visant à supprimer la limitation des mandats présidentiels de la Constitution, le député de l’Alliance pour la République confie, dans un entretien avec Seneweb avoir échanger avec le chef de l’Etat Macky Sall sur la question.

Me Djibril War d’affirmer : « Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Moi qui s’asseyais avec le Président (Macky Sall), je lui disais : « Président, vous savez que les mandats qu’on limite, c’est une violation au droit du citoyen ». L’Allemagne, par exemple, on ne peut pas dire que le Sénégal est plus avancé en matière démocratique ou de bonne gouvernance que l’Allemagne. Mais ils (les chanceliers allemands) ont quatre à cinq mandats », a déclaré le député apériste.