Me Doudou Ndoye : « La justice pénale ne peut pas être indépendante »

Me Doudou Ndoye s’est exprimé sur l’incarcération de son client, Farba Ngom, poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux dans l’affaire des transactions suspectes de 125 milliards de FCFA. Invité, hier, mardi, sur l’émission « Iftar » sur ITV, l’avocat a tenu à clarifier certains points concernant cette affaire.

« Beaucoup de Sénégalais se prononcent sur ce dossier, mais personne ne peut prouver que l’argent de Farba Ngom provient d’un vol. Il a travaillé pour une personne et a été rémunéré en conséquence. Celui qui l’a payé (Tahirou Sarr, Ndlr) a exécuté un marché de l’État et a reçu des fonds issus du Trésor public », a déclaré Me Ndoye. Qui a également rappelé que les fonds du Trésor public sont traçables et suivent des procédures strictes. « Si des faits de détournement sont avérés et qu’ils (Farba Ngom et Tahirou Sarr, Ndlr) sont coupables, alors qu’ils soient condamnés. Mais avant tout, il faut des preuves », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Me Doudou Ndoye a remis en question l’indépendance de la justice pénale et a pointé du doigt l’influence du pouvoir exécutif. « Le ministre de la Justice donne des ordres aux procureurs. Dans ces conditions, la justice pénale ne peut pas être indépendante. J’ai moi-même été ministre de la Justice et j’ai donné des ordres, mais cette affaire me prouve à quel point une réforme de la justice est nécessaire », a-t-il affirmé dans ses propos rapportés par Pressafrik.

Enfin, l’ancien ministre de la Justice a justifié son absence aux Assises de la justice. Il a expliqué qu’il privilégie une approche impliquant exclusivement des experts du droit. « J’ai décliné l’invitation parce que je ne pouvais pas travailler avec des compétences trop variées. La justice est une affaire technique qui doit être traitée par des spécialistes aguerris », a-t-il confié.