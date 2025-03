Fuite du gaz GTA : BP brise le silence !

Une fuite de gaz est en cours de « réparation » sur le site de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) au large du Sénégal et de la Mauritanie et ne présente pas de risque pour les employés, a annoncé mercredi à l’AFP l’opérateur britannique BP, deux mois après le début de l’exploitation.

L’exploitation du champ gazier de GTA, débutée le 31 décembre, est opérée par BP, avec l’américain Kosmos Energy, la Société du pétrole du(Petrosen) et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH).

La fuite de gaz « au niveau de l’un des puits du projet GTA » avait été découverte le 19 février, a annoncé la semaine dernière sur Facebook le ministère mauritanien de l’Environnement qui disait travailler « en étroite collaboration » avec les autorités sénégalaises.

« Une enquête approfondie pour maîtriser la situation et minimiser tout impact environnemental potentiel » est menée, avait dit le ministère.

« Nous avons découvert des bulles de gaz sous-marines à faible débit sur le puits A02 de Greater Tortue Ahmeyim (GTA) au large de la Mauritanie et du Sénégal, le mercredi 19 février 2025 », a indiqué BP dans un communiqué transmis mercredi à l’AFP.

« Nous avons mobilisé de l’équipement spécial et du personnel dédié aux efforts de résolution » du problème, a dit le géant britannique des hydrocarbures.

« Compte tenu de la faiblesse du débit et des propriétés du gaz et des condensats, l’impact sur l’environnement devrait être négligeable », affirme BP qui soutient que la fuite « ne pose pas de risque aux employés ».

Les trois autres puits du site continuent leurs activités de production « pendant que les réparations sont faites », selon la même source.

Contactées par l’AFP, les autorités sénégalaises n’ont pas réagi.

Le groupe de réflexion LEGS-Africa, basé à Dakar, a pointé mercredi « l’urgence et la nécessité d’informer les Sénégalais sur les causes, l’ampleur et les impacts de cette fuite de gaz sur l’environnement marin, la sécurité et la santé des populations riveraines », dans un communiqué.

« Les études d’impact environnemental avaient prévu des incidents de ce genre mais personne ne pouvait imaginer qu’un tel incident pouvait subvenir aussi tôt », avait affirmé lundi à l’AFP un responsable de l’association mauritanienne Publiez ce que vous payez (PCQVP), Aliou Ba Coulibaly.

La production annoncée du projet GTA, sur la côte atlantique, est d’environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

Repoussée à plusieurs reprises, l’exploitation du site était très attendue au Sénégal et en Mauritanie et devrait permettre à ces pays pauvres de l’Afrique de l’Ouest de transformer leur économie.