Fuite de gaz du GTA : Legs Africa interpelle l’État du Sénégal

À la suite de l’information sur une fuite de gaz au niveau du puits A2 du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé au large des côtes, à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, l’organisation Legs Africa exige des autorités sénégalaises que des mesures soient prises, « suite à cet événement préoccupant en garantissant la maîtrise des impacts environnementaux et sociaux des opérations pétrolières et gazières ».

Dans un communiqué repris par Seneweb, Elimane Haby Kane, président de Legs Africa, interpelle les autorités sénégalaises sur «le respect du droit à l’information des citoyens» sénégalais et «l’urgence d’informer ces derniers sur les causes, l’ampleur et les impacts de cette fuite de gaz sur l’environnement marin, la sécurité et la santé des populations riveraines ainsi que les émissions contre sur le climat ». Rappelant ainsi à l’État du Sénégal son «devoir de transparence et d’informations publiques en matière de gouvernance responsable des ressources naturelles».

BP, l’opérateur du projet GTA, a informé à travers, un communiqué parvenu ce mercredi 5 mars à l’AFP, que la fuite de gaz en cours, découverte depuis le 19 février 2025, est « en réparation» sur le site GTA et ne présente pas de risques pour les employés. La semaine dernière, le ministère mauritanien de l’Environnement informait de la situation sur Facebook et disait travailler en «étroite collaboration avec les autorités sénégalaises ».

Pour rappel, l’exploitation du champ gazier de GTA a débuté depuis le 31 décembre 2024 et est opérée par BP, Kosmos Energy, la société du pétrole du Sénégal (Petrosen) et la société mauritanienne des hydrocarbures (SMH).