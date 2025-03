Reddition des comptes, crise économique, amnistie…les jeunes de la RV montent au créneau

Les jeunes du parti République des Valeurs (RV) de Thierno Alassane Sall ont fait face à la presse, hier. Ils ont passé en revue l’actualité nationale. Dans leur prise de parole, ils ont dénoncé une justice à double vitesse sur la reddition des comptes. Ces derniers craignaient un règlement de comptes, à l’image de ce qui s’était produit en 2012.

Mouhamed Rassoul Sène, porte parole du Mouvement des jeunes de la RV (MONJER) s’est aussi prononcés sur la crise financière et sur l’abrogation totale de la loi d’amnistie rejetée par le bureau de l’Assemblée nationale.

Voici l’intégralité du discours du Mouvement des jeunes de la République des Valeurs…

Mesdames et Messieurs les membres de la Presse, chers compatriotes,

Nous disons tout d’abord un grand merci à tous les organes de presse qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Malgré des tentatives répétées de diabolisation de la presse motivées par des intérêts purement partisans, les journalistes demeurent une sentinelle qui protège notre jeune démocratie. Comme tous les secteurs d’activités, la presse rencontre certes des difficultés qui alimentent parfois des confusions ; cependant, cela ne doit pas être un prétexte pour jeter en pâture indistinctement les journalistes et autres acteurs de la presse. Nous, les jeunes de la République des Valeurs (Monjer), réitérons notre engagement pour une collaboration saine et pour la défense de la presse contre les insulteurs de PASTEF.

Cette conférence de presse a été initiée pour nous exprimer sur l’actualité du pays et pour montrer que nous sommes actuellement gouvernés par des « pouvoiristes » qui se sont mis dans la peau de révolutionnaires, ce que les Sénégalais ont commencé à découvrir eux-mêmes. Nous aborderons essentiellement trois points : la reddition des comptes ; la crise économique qui frappe notre pays et, enfin, la question de l’amnistie.

La reddition des comptes

La République des Valeurs est d’accord sur le principe de la reddition des comptes. Le régime PASTEF semble résolument engagé dans une campagne de reddition des comptes comme cela a été annoncé en grande pompe depuis l’élection présidentielle. La République des Valeurs réaffirme son adhésion à toute entreprise visant à préserver les intérêts de notre pays. La reddition des comptes est une demande sociale. Qu’il n’y ait pas d’amalgames, nous sommes entièrement d’accord pour que la lumière soit faite sur la manière dont les deniers publics ont été gérés.

Éviter le basculement de la reddition des comptes vers le règlement de comptes. Nous craignons tout de même que la reddition des comptes bascule vers un règlement des comptes comme nous avons pu le constater avec le régime précédent. En 2012, les Sénégalais avaient manifesté sans ambages leur souhait d’une reddition de comptes effectif. Nous connaissons tous la suite. Cette demande sociale a été prise comme prétexte pour effectuer un règlement de comptes politicien. Le risque du détournement de cette demande sociale est encore beaucoup plus grand avec le régime PASTEF. Les homopastefensis sont des adeptes du GATSA GATSA. Même en étant au pouvoir, ils se comportent encore comme des opposants en réclamant l’écrasement de toute personne qui se mettrait sur leur chemin. Le détournement est également plausible si l’on regarde ce qui se passe actuellement.

Nous sommes pour la vérité peu importe qui en profite. La justice doit rester impartiale et cela y va de sa crédibilité. Nous n’avons pas encore oublié l’affectation polémique de magistrats qui auraient été défavorables au PASTEF.

Nous, jeunes de la République des Valeurs, demandons que la reddition des comptes se fasse de manière impartiale et républicaine, dans les seuls intérêts de la Nation ; et non pour écraser gratuitement des opposants politiques. Depuis deux jours, on nous parle de carnage foncier. Le champion en la matière serait « Monsieur Kolda », c’est de notoriété publique. De toute l’histoire de notre pays, jamais un Directeur des domaines n’a été autant cité dans la dilapidation foncière, jamais ! Nous exigeons qu’il soit entendu par la justice, mais sa proximité avec le PASTEF laisse le doute.

Le régime PASTEF protège déjà des gens impliqués dans des dossiers scandaleux : « Monsieur trafic de passeports », aujourd’hui PCA ; « Madame CESE », impliquée dans un détournement de près de 2 milliards, aujourd’hui envoyée spéciale du président Diomay ; « Monsieur ONAS », aujourd’hui PCA, qui avait catégoriquement refusé en 2019 de se conformer à une ordonnance de la Cour suprême pour octroyer des marchés à des copains qui, curieusement, sont impliqués dans la récente affaire ONAS bloquée par la justice ; « Monsieur architecte », dont le Président Thierno Alassane Sall parle dans son livre « Le Protocole de l’Elysée » en des termes clairs pour avoir détourné plus de 400 millions, sans parler du rapport de la Cour des comptes qui l’épingle. Pour terminer, sans épuiser cette liste, qui peut sérieusement croire qu’un opposant qui tiendrait les propos proférés par Abass Fall lors des législatives ne serait pas inquiété par la justice ? Tout cela montre que la reddition des comptes que nous demandons sera un règlement de comptes, car PASTEF n’aime pas la justice, il est adepte du GATSA GATSA.

La crise économique actuelle

Le rapport de la Cour des comptes récemment publié révèle que notre pays est dans une situation économique précaire, proche de la survie. La République des Valeurs a identifié plusieurs biais dans ce rapport, et nous vous renvoyons à cet effet à l’article du Dr Samba Faye, porte-parole de notre parti, intitulé : « Le Rapport de la Cour des comptes : ces manquements qui nous rendent sceptiques ». Toutefois, malgré ces insuffisances, une chose demeure certaine : l’état des finances publiques est catastrophique.

Le régime PASTEF a clairement démontré son incompétence et son incapacité à redresser la situation, adoptant au contraire des décisions qui ne font qu’aggraver la crise. Avant même la publication du rapport de la Cour des comptes, Ousmane Sonko avait évoqué cette situation, mais ce qui nous a particulièrement choqués à la République des Valeurs, c’est l’attitude irresponsable du gouvernement face à cette crise :

– L’Agenda 2050 a été présenté sans prendre en compte la situation financière alarmante du pays, alors que les autorités en étaient parfaitement conscientes.

– Le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont procédé, pendant près de 10 mois, à une vague de nominations incessantes, occupant des agences et des structures sans pertinence.

– Parmi ces nominations, 47 envoyés spéciaux issus des départements, visiblement désignés pour récompenser des militants plutôt que pour servir l’intérêt général.

– Une explosion de la masse salariale, due à ces mêmes acteurs politiques qui avaient pourtant annoncé aux Sénégalais une situation financière désastreuse et leur demandaient de se serrer la ceinture.

Le résultat de cette gestion irresponsable est sans appel :

– Le déficit budgétaire, initialement estimé à 840 milliards de francs CFA, a grimpé à 2 362 milliards, soit une aggravation de 1 522 milliards sous la gouvernance de PASTEF, conséquence d’une augmentation inconsidérée des dépenses publiques.

– PASTEF, qui se présentait comme le parti de la rupture et de la bonne gestion des deniers publics, a fait exactement l’inverse.

– L’endettement prévu pour 2024, estimé dans la Loi de Finances Initiale (LFI) à environ 2 500 milliards, a explosé pour atteindre 4 591 milliards.

– Pour 2025, le service de la dette atteindra 3 855 milliards, un niveau jamais vu dans l’histoire du Sénégal.

– Un emprunt colossal de 4 574 milliards est prévu en 2025, un montant supérieur aux recettes du pays, marquant pour la première fois une inversion totale de notre équilibre budgétaire.

Au lieu d’engager des réformes structurelles pour redresser cette situation et soulager les souffrances des Sénégalais, le régime PASTEF continue son « ngourou », perpétuant les mêmes pratiques qu’il dénonçait autrefois.

Le scandale des fonds politiques : une hypocrisie flagrante

Le régime maintient les fonds politiques, alors que Thierno Alassane Sall l’a clairement rappelé : ces fonds ne sont rien d’autre que de l’argent destiné à la corruption politique.

Lorsque Ousmane Sonko était dans l’opposition, il en avait fait l’un de ses principaux chevaux de bataille, dénonçant avec virulence leur caractère immoral et opaque. Aujourd’hui, au pouvoir, il change totalement de discours, allant même jusqu’à affirmer qu’il n’a jamais déclaré que ces fonds étaient « haram ». Les Sénégalais, à travers les VARs, lui ont pourtant rappelé ses propres engagements.

L’argument selon lequel ces fonds politiques seraient utilisés pour des missions secrètes de l’État est totalement faux. Comme l’a rappelé le Président Thierno Alassane Sall, ni le Président de la République, ni le Premier ministre ne sont chargés du renseignement d’État. Ces missions sont gérées par des services spécialisés, et leurs budgets sont inscrits dans les fonds alloués au renseignement.

La vérité, c’est que les fonds politiques ne servent qu’à entretenir une clientèle politique. Voilà le véritable visage du régime PASTEF, qui a trahi les principes qu’il défendait lorsqu’il était dans l’opposition.

L’abrogation de l’amnistie

Chers membres de la presse, chers compatriotes,

Vous avez tous assisté au feuilleton joué par le PASTEF pour refuser l’abrogation de la honteuse et scandaleuse loi d’amnistie de 2024. Près de 100 Sénégalais sont décédés et leurs familles attendent encore qu’on leur rende justice ; leur distribuer des billets de banque n’est pas leur rendre justice ; des centaines de Sénégalais ont été blessés dont certains gardent des séquelles lourdes à vie ; des milliers de Sénégalais ont vu leur business, construit toute leur vie, définitivement détruit. Malgré tout cela, le PASTEF refuse l’abrogation de la loi.

Alors qu’ils avaient fait la promesse d’abroger cette loi dès qu’ils auraient une majorité, nous sommes tristes de constater que le régime PASTEF joue avec la patience des Sénégalais. À la République des Valeurs, nous espérions que l’abrogation de l’amnistie serait le premier acte que poserait la majorité parlementaire de PASTEF. À la surprise générale, cet engagement n’était plus dans l’agenda du régime PASTEF qui avait commencé à indemniser illégalement des « victimes ». Le Président Thierno Alassane Sall a alors pris ses responsabilités en introduisant une proposition de loi conforme. Dans le programme de législature de la coalition SENEGAAL KESE, nous avions pris deux engagements au sujet de l’amnistie : un, abroger la loi d’amnistie ; deux, réviser la Constitution afin que l’amnistie ne puisse être adoptée que par référendum. En déposant sa proposition de loi, le Président Thierno Alassane Sall n’a fait qu’appliquer le programme sur lequel il a été élu.

L’affolement de PASTEF à l’annonce de ce dépôt a été à la fois surprenant et amusant. Les Sénégalais ont découvert qu’ils ne voulaient pas de l’abrogation, alors qu’ils en avaient pris l’engagement devant le peuple sénégalais. Ils avaient commencé à parler d’abrogation partielle, ce qui a été clairement rejeté par les Sénégalais. Ensuite, ils ont changé de vocabulaire en parlant de « rapporter la loi d’amnistie ». Ayant compris que cela signifie la même chose que l’abrogation partielle, les Sénégalais n’ont pas tardé à rejeter cela à nouveau. Ainsi, après avoir repoussé la proposition du Président Thierno Alassane Sall illégalement et sur le fondement fallacieux de l’incidence budgétaire, le régime PASTEF parle maintenant de loi interprétative. Une loi interprétative interprète un texte qui n’est pas clair, ce qui n’est pas le cas de la loi d’amnistie. PASTEF joue avec l’intelligence des Sénégalais en dévoilant leur incompétence. La réaction des Sénégalais et de leurs propres militants montre que le peuple a compris qu’on parle toujours de l’abrogation partielle.

Toute la question est de savoir maintenant pourquoi PASTEF ne veut pas d’une abrogation totale de la loi d’amnistie. Une telle abrogation serait-elle une rupture du Protocole de Cap Manuel qui détruirait le PASTEF avec une très probable réaction de l’autre camp qui pourrait faire des révélations ? On ne peut pas s’empêcher de se demander également si les leaders de PASTEF ne sont pas impliqués dans les événements terribles de 2021-2024 de sorte qu’ils craindraient que toute la lumière soit faite. En tout état de cause, les intérêts de notre Nation convergent vers une certitude : Cette loi doit sauter totalement car elle souille notre histoire.

Par ailleurs, nous tenons à dénoncer une pratique inacceptable en République : le paiement de sommes colossales à des soi-disant victimes des événements sans qu’aucun jugement n’ait été rendu et sans qu’une discussion nationale n’ait eu lieu sur ce sujet. C’est également l’occasion de vous annoncer que nous déposerons une plainte auprès des juridictions compétentes contre ces paiements effectués en toute opacité au profit de « victimes » désignées unilatéralement par le PASTEF. Un montant de 5 milliards de francs CFA a été inscrit dans un budget qui n’a pas reçu l’aval du Parlement, ayant été adopté sans débat ni vote. Une telle violation des principes démocratiques et de transparence ne saurait être tolérée.

Mesdames et Messieurs,

Nous ne pouvons pas clore cette conférence de presse sans dénoncer une autre pratique inacceptable du régime PASTEF. Depuis plusieurs années déjà, certains leaders de PASTEF ont décidé, face à la pertinence, la rigueur, l’intégrité et la compétence de Thierno Alassane Sall, de lui opposer la calomnie, la diffamation et le mensonge. Nous ne laisserons désormais plus faire ces viles attaques qui montrent le vrai visage des dirigeants de PASTEF, qui pensent qu’ils doivent dicter la pensée unique et qui sont des manipulateurs patentés.

La République des Valeurs continuera à défendre la vérité, la justice et les intérêts de notre Nation. Nous resterons vigilants face aux dérives du régime PASTEF et nous nous battrons pour que les principes démocratiques et républicains soient respectés.

Merci de votre attention.