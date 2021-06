Me Malick Sall, l’éternel gaffeur…humilie encore la justice

Le Président de la République Macky Sall doit revoir son entourage. Il a l’un des gouvernements les plus catastrophiques que le Sénégal a connu depuis Léopold Sédar Senghor. Il ne se passe plus un seul jour sans que l’un de ses ministres ne fassent parler de lui. Le dernier qui vient de se signaler dans le domaine de l’incompétence est le ministre de la Justice Malick Sall. La dernière sortie du Garde des Sceaux sur l’affaire « Boy Djinné » se passe de tout commentaire sur les réseaux sociaux.

Le Président Macky Sall va se faire tuer politiquement par les ministres qui l’entourent. Si certains sont incapables de s’exprimer en bon français, d’autres ont de véritables problèmes de communication. Leurs sorties sont souvent catastrophiques. Le ministre de la Justice est dans ce lot de mauvais communiquant. Voilà un homme qui enchaine gaffe sur gaffe. Interrogé par nos confrères de Dakaractu sur l’affaire « Boy Djinné » et l’évasion spectaculaire de ce dernier, le Garde des Sceaux a encore lâché un commentaire qui alimente les débats au Sénégal.

« Boy Djinné est un citoyen comme tout le monde, et moi je compatis aujourd’hui à sa situation. Le seul problème de Boy Djinné c’est qu’à chaque fois qu’il s’évade et qu’on le rattrape, on est obligé de le condamner encore. Mais sa famille peut se rassurer qu’on fera le maximum pour lui permettre de rejoindre sa famille très prochainement », a déclaré Me Malick Sall. Vous avez bien entendu ! Après l’affront national dû à cette affaire, le ministre voudrait faire libérer le Michael Scofield sénégalais. Décidément il faut faire beaucoup de boucans pour se faire entendre dans ce pays.

Cette nouvelle sortie se passe de tout commentaire. Si beaucoup de sénégalais estime que « Boy Djinné » doit être libéré, d’autres par contre ne sont pas trop emballés par la manière dont les choses sont faites. « Donc la justice est décidée par le gouvernement. Il ne fallait pas dire cela », écrit un internaute sur Facebook. « Ce n’est pas ton rôle monsieur le ministre, voilà ce qu’on dit. Cela montre nettement que vous manipulez la justice. Vous ne devez pas pouvoir libérer un détenu. La grâce appartient au président », rajoute un autre internaute.

Cette sortie du ministre de la Justice est prématurée. Libérer un détenu est un privilège réservé aux juges qui sont censés dire le droit dans toutes les affaires. Si le Garde des Sceaux fait allusion à une éventuelle grâce, ce privilège aussi est exclusivement réservé au chef de l’Etat. On ne peut pas danser plus vite que la musique et Me Malick Sall n’est pas dans le secret des Dieux. Ce dossier est entre les mains du juge d’instruction qui est en mesure de dire si oui ou non « Boy Djinné » mérite d’être libéré ou pas.

Cette nouvelle sortie du ministre donne raison à ceux qui pensaient que l’affaire « Boy Djinné » était une diversion pour faire oublier l’achat de l’avion présidentiel. Me Malick Sall se doit de remuer la langue sept fois avant de parler. Car lorsqu’un ministre parle, c’est la République qui parle.

Le Président Macky Sall doit impérativement passer l’aspirateur au sein de son gouvernement. Quand certains de ses ministres parlent, ils font « trembler » la République. Et s’il n’y prête pas attention, il va payer très cher les gaffes de ses ministres. Car de Senghor à Wade on n’a jamais eu des ministres aussi catastrophiques.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru