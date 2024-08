Me Massokhna Kane pour la baisse des tarifs de connexion

Le président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane a plaidé pour le renforcement des prérogatives de L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). En ce sens, il demande de couper le cordon ombilical avec l’exécutif hiérarchique et de rendre indépendant l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes.

Me Massokhna Kane s’exprimait à l’occasion l’ouverture des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques. « Nous avons besoin que le régulateur ait des pouvoirs et une indépendance réelle, surtout qu’il y a une loi communautaire qui harmonise la régulation », a soutenu Me Kane.

« Il est temps qu’on cesse d’avoir un régulateur qui peut être nommé, enlevé et révoqué à tout va », a-t-il lancé à l’endroit des officiels. Le président de SOS Consommateurs a également plaidé pour une subvention aux associations de défense des consommateurs. « Il faut qu’on nous donne les moyens de faire ce travail qui est une mission de l’État, car la défense des populations incombe à l’État », a-t-il fait savoir dans des propos repris par Pressafrik.

L’avocat a reconnu que l’ARTP fournit une subvention aux associations de défense des consommateurs. Prenant la défense des consommateurs, il a indiqué qu’il est important que l’ARTP fasse une veille technologique accrue et qu’elle favorise la concurrence. « Cela permet de stimuler l’innovation et de faire baisser les prix, car il faut qu’on arrête de nous dire qu’on est les moins chers de la sous-région ; il faut revoir les tarifs en permanence et les adapter au pouvoir d’achat des populations », a indiqué l’avocat.