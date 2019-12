Me Moussa Diop licencie le Secrétaire Général des Syndicalistes de Dakar Dem Dikk

La tension reste toujours vive à Dakar Dem Dikk. La direction et les syndicalistes ne sont plus en de bons termes. Pour cause, le Directeur général de la société de transport, Me Moussa Diop, a licencié le Secrétaire général du syndicat des travailleurs.

Selon les syndicalistes, cette décision fait suite à la dénonciation de la part de ce dernier, d’emplois fictifs à Dakar Dem Dikk. Et toujours selon eux, deux autres procédures de licenciement sont en cours, concernant deux autres employés.