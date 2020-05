Me Wade : 94 ans aujourd’hui – Un grand homme avec hélas un talon d’Achille

Joyeux anniversaire Monsieur le Président. C’est ce 29 mai que Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) fête ses 94 ans. Un homme de la dimension de Me Abdoulaye Wade qui fête ses 94 ans, l’évènement ne doit pas passer inaperçu. A travers le Sénégal, c’est l’Afrique toute entière qui lui doit reconnaissance.

Alors que la plupart de tous ceux qui luttaient partout en Afrique contre des régimes monocratiques pensaient que l’issue se trouvait par les armes, Me Abdoulaye Wade avait très tôt compris lui que l’alternance pouvait se faire par la voie démocratique, à travers les urnes. Me Abdoulaye Wade est un homme de défis.

Son combat pour la conquête du pouvoir par la voie démocratique l’a mené partout en Afrique. Me Abdoulaye Wade a consacré toute sa carrière dans l’opposition à lutter contre l’oppression. Ce qui lui a valu de nombreux séjours en prison.

Son opiniâtreté a fini à payer en 2000 lorsqu’il a été élu à l’issue d’un scrutin devenu historique au Sénégal et en Afrique, Président de la République. Durant son règne, Me Abdoulaye Wade a été l’auteur de nombreuses transformations au Sénégal. De grands chantiers ont été initiés sous son ère, offrant un autre visage au Sénégal. C’est que l’homme n’abdique jamais, et aime aller jusqu’au bout de ses idées.

Pour l’Afrique également, il a mené de nombreux combats. Me Abdoulaye Wade est un panafricaniste convaincu. C’est grâce à lui et à d’autres de ses pairs que l’Afrique s’est dotée du plan NEPAD. Me Abdoulaye Wade croit au développement de l’Afrique à travers son unité.

A tout point de vue, Me Abdoulaye Wade est un homme à saluer pour ce qu’il a fait pour le Sénégal et pour l’Afrique, notamment sa contribution pour l’avancée de la démocratie. Me Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir au Sénégal en 2012, battu qu’il a été à la présidentielle de cette année par un de ses anciens lieutenants au PDS, le Président Macky Sall. Hélas, malgré tout il présentait son talon d’Achille. Et celui-ci, c’était son fils Karim Wade.

La rédaction de Xibaaru