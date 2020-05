Me Wade : 94 ans, le 29 mai : Et si Macky lui offrait le cadeau d’anniversaire de sa vie

Dans quatre jours, c’est-à-dire le 29 mai, l’ancien Président de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade aura 94 ans. L’anniversaire de la naissance d’un homme de la dimension de Me Abdoulaye Wade ne peut passer inaperçu pour le Sénégal, l’Afrique, le monde entier.

Dans l’opposition, Me Abdoulaye Wade s’est donné corps et âme pour l’avancée de la liberté de l’homme et de la démocratie au Sénégal. Un combat qu’il a poursuivi partout en Afrique. Parfois même au prix de sa vie, Me Abdoulaye Wade s’est montré inébranlable dans son combat mené pour le Sénégal et pour toute l’Afrique.

Une fois, au pouvoir, c’est ce même combat plein d’admiration qu’il a continué à mener. Même ceux qui n’ont pas partagé tout un long de son combat, les mêmes idées que lui, reconnaissent en Me Abdoulaye Wade, sa foi panafricaniste. Me Abdoulaye Wade Président de la République, voilà un homme qui s’est battu pour diversifier les relations économiques ainsi que les échanges entre le Sénégal et le reste du monde entier. En fait, Me Abdoulaye Wade a toujours compris qu’il existait une autre voie de se développer pour le Sénégal, plutôt que de continuer à entretenir des liens d’asservissement vis-à-vis du monde occidental.

C’est également sous Me Abdoulaye Wade que le Sénégal a entrepris et achevé de grands chantiers d’envergure. Avec lui, en compagnie d’autres de ses homologues, l’Afrique s’est dotée du plan NEPAD. Il faut tout une encyclopédie pour relater toutes les entreprises menées et réussies avec Me Abdoulaye Wade, par le Sénégal et l’Afrique.

Me Abdoulaye Wade mérite d’être fêté dignement pour son anniversaire partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier, pour la dimension qu’il est, et a toujours été. Me Abdoulaye Wade mérite son cadeau pour son 94ème anniversaire. Et le meilleur qu’on peut lui offrir ne peut provenir que de son successeur le Président Macky Sall.

Il est temps pour le Président de la République Macky Sall d’activer le projet visant la réhabilitation du fils de Me Abdoulaye Wade, Karim Wade. Il est temps pour Karim Wade de retrouver son pays, le Sénégal. Ce qui serait le meilleur cadeau offert à Me Abdoulaye Wade, patriarche du Parti démocratique sénégalais (PDS), mais du Sénégal, de toute l’Afrique.

La rédaction de Xibaaru