Médina : 6 personnes en taule…Pour 2 milliards en faux billets

Le Doyen des juges d’instruction a scellé, hier, le sort des six individus impliqués dans une affaire de faux monnayage d’un montant de 2 milliards Fcfa. Les éléments du commissariat de la Médina, qui avaient interpellé les mis en cause , ont bouclé l’enquête avant de les déférer au parquet.

Selon L’AS, qui donne l’information, c’est le Doyen des juges d’instruction qui a hérité du dossier. Après l’audition, il a placé sous mandat de dépôt les six mis en cause dont une jeune femme. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative de fabrication de faux billets de banque.