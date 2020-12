Faux billets saisis à la Médina : Le Mbacké-Mbacké et ses complices écroués !

On en sait un peu plus sur l’affaire de la saisie des faux billets effectuée par la police de Médina au domicile d’un marabout.

Selon L’Observateur qui revient sur cette affaire, dans sa parution du jour, le présumé cerveau est un célèbre marabout. Il s’agit de S. S. Mbacké domicilié à Gibraltar (Boulevard du Centenaire). Il a été arrêté en même que deux célèbres commerçantes. L’une d’elle, nommée F. Mbacké, est la fille d’un célèbre guide religieux.

C’est quand elle séjournait à Dubaï, dans le cadre de ses activités commerciales, qu’elle a été contactée d’un projet d’un milliard de faux billets par son cousin M. D. Mbacké. Arrivés à Dakar le 14 septembre dernier, elle et son cousin, contactent un faussaire professionnel, M. M. Ndiaye, 28 ans, pour laver les billets noirs. Une perquisition à la Cité Mixta de Rufisque a permis de découvrir 364 autres faux billets en coupure de 10 000 Fcfa.

À terme, les acteurs devaient se partager 2 milliards Fcfa en faux billets. Tous les mis en cause ont déférés, hier, au parquet. D’après le journal La Tribune, les faux billets saisis ont été mis dans des sacs et valises contenant des coupures de 50, 100 et 200 euros bien emballés.