Journée Mondiale de Lutte contre le Sida : Les malades mentales ignorées selon Ansoumana Dione…

Journée Mondiale de lutte contre le Sida : les femmes malades mentales ignorées

Ce mardi 1er décembre 2020, est célébrée la Journée Mondiale de lutte contre le Sida. A cette occasion, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), interpelle, à nouveau, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, sur le cas des femmes malades mentales en errance, souvent victimes de viol, suivi de grosse et dont la plupart sont atteintes de Sida.

A l’édition 2019, dont la cérémonie officielle s’était déroulée au Grand Théâtre, nous avions saisi le Docteur Safiétou THIAM, Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS), sur ce fait, jusqu’ici, ignorée par les autorités sanitaires. En vérité, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ne se préoccupe jamais du sort des personnes souffrant de troubles mentaux, livrées à elles-mêmes, à la merci de la Covid-19, du Sida, entre autres maladies contagieuses.

Aujourd’hui, fait remarquer Ansoumana DIONE, toutes les autorités sanitaires se mobiliseront au Monument de la Renaissance Africaine, pour la célébration de cette Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, contrairement à la Journée Mondiale de la Santé Mentale, le 10 octobre dernier, célébrée sans l’ombre du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR. Qu’est-ce qui explique ce inégalité ? s’interroge Ansoumana DIONE, également Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, qui regrette sa non implication dans la gestion des dossiers du Département de la Santé et de l’Action Sociale.

Rufisque, le 1er décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)