Meeting de Benno : Les jeunes de la majorité présidentielle plaide pour le troisième mandat

Ils ont été très nombreux à rejoindre le terrain CFA de Djeddah Thiaroye Kao pour participer au vaste rassemblement politique (meeting) initié par la coalition au pouvoir. Mais à en croire le leader du collectif des jeunesses Mackystes, »il faut voir en cette grande mobilisation une demande sociale exprimée par les populations par rapport à la candidature de Macky Sall en 2024. C’est aussi simple que ça. Pikine, Guédiawaye et toute la banlieue disent Oui à Macky et rassurent sur son potentiel électoral », indique Moustapha Ndiaye.

Réagissant à l’insinuation faite dans les prises de parole lors de ce meeting, le patron du collectif des jeunes de la grande majorité présidentielle tient à préciser ceci : »cette mobilisation est exclusivement dédiée au seul président de la République. Tous les responsables et les militants agissent pour la seule et unique candidature de Macky Sall.. Il n’a jamais été question d’une quelconque réclamation d’un leader pour venir présider le meeting. Il y a lieu de dire à certains responsables de faire focus uniquement sur la.candidature exclusive du Président Macky Sall en 2024 et personne d’autre. Et que tous les responsables sont invités à faire leur la démarche du Ministre d’Etat Directeur de Cabinet du Président de la République Abdoulaye Daouda Diallo dont les propos sur la question sont très clairs et limpides, dénués de toute interprétation possible », recadre Moustapha Ndiaye.

Selon lui, »les militants ne sont intéressés que pour le seul engagement du président de la République. Raison pour laquelle ils se sont massivement déplacés de leur propre gré contrairement aux propos entretenus par une certaine opposition qui insinue un achat des consciences afin de faire le plein et réussir la mobilisation. Ce qui est archi faux ».

Moustapha Ndiaye s’est enfin félicité de la réussite de cette grande manifestation suite aux efforts déployés par les leaders de BBY de Pikine qui ont sorti de leur poche afin de financer cette mobilisation.