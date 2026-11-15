Meeting de Kiiraay à Bambey : Alioune Badara Dione défend le choix de Diomaye

Le parti Kiiraay-Les Patriotes Républicains a tenu, ce samedi 14 novembre 2026, un meeting départemental au stade omnisports de Bambey. Organisée à l’initiative de son responsable local, le Dr Alioune Badara Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, la rencontre a mobilisé des militants et sympathisants venus des différentes localités du Baol.

Placée sous le signe du soutien au président Bassirou Diomaye Faye et de la défense de son programme gouvernemental, cette rencontre a également été l’occasion pour les responsables du parti de critiquer les tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale autour de l’examen du budget.

Le meeting a enregistré la présence de sept membres du gouvernement, accompagnés de directeurs généraux, du président du Conseil départemental et des maires des douze communes du département. En marge des interventions, les clés du nouveau siège départemental et communal de Kiiraay ont été officiellement remises à la coordination locale, dans le cadre du renforcement de l’implantation territoriale du parti.

Devant les militants, le Dr Alioune Badara Dione a réaffirmé son ancrage dans la mouvance présidentielle et revendiqué la place de Kiiraay dans le département. « Bambey Diomaye a ko mom » (« Bambey appartient à Diomaye »), a-t-il lancé, une formule reprise par l’assistance à travers le slogan « Ñun jëf la ñu xam » (« Nous, c’est par les actes que nous nous illustrons »).

Le ministre a également rappelé que son engagement en faveur du développement de Bambey précédait son entrée au gouvernement. Évoquant la forte mobilisation, il a insisté sur le caractère volontaire de la participation : « Personne n’a reçu de l’argent pour être ici. Notre politique est basée sur des actes concrets, pas sur des paroles en l’air », a-t-il affirmé.

Revenant sur sa rupture avec son ancienne formation politique, le Pastef, Alioune Badara Dione a évoqué des divergences sur la conception de la République et la gouvernance. « Nous avons quitté le Pastef parce qu’il ne croit pas à la République. Avec Kiiraay, le président Diomaye est en train de redonner à la République toute sa valeur », a-t-il déclaré.

Répondant aux accusations de trahison, il a défendu son engagement auprès du chef de l’État : « N’est jamais traître la personne qui a contribué à la force et à la défense de son parti et de son leader ; le traître est cette personne qui manifeste une ingratitude et n’a pas peiné pour la cause partagée. » Il a ajouté : « C’est seulement le militant qui peut être trahi après avoir tout donné au prix de sa vie. »

Les tensions entre le gouvernement et l’Assemblée nationale autour des textes budgétaires ont constitué l’autre temps fort du meeting. Alioune Badara Dione a dénoncé ce qu’il considère comme une obstruction parlementaire à l’action de l’Exécutif. « L’Assemblée nationale bloque tous les budgets. Elle n’a pas le pouvoir d’exécution. On prend comme prétexte les fonds spéciaux pour bloquer le budget du Sénégal », a-t-il déclaré, estimant que cette situation entrave le fonctionnement des institutions et la réalisation des projets présidentiels.

Présent à la rencontre, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a salué la mobilisation des populations du Baol avant d’interpeller les parlementaires. « Le président veut que vous l’accompagniez pour un second mandat et j’espère que Bambey est prêt pour ça », a-t-il lancé. Il a également averti que « les blocages parlementaires risquent de compromettre les efforts engagés par l’Exécutif pour mobiliser les financements nécessaires aux politiques publiques ».

De son côté, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a présenté les priorités sociales du gouvernement, notamment le programme de bourses familiales destiné à un million de ménages.

Évoquant les conséquences financières du blocage budgétaire, il a notamment fait référence aux 1 300 milliards de FCFA attendus du Fonds monétaire international (FMI). Le ministre a, dans ce contexte, exprimé le souhait de voir l’Assemblée nationale dissoute afin de permettre l’élection d’une nouvelle majorité parlementaire en accord avec les orientations de l’Exécutif.