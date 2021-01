Meleye Seck : « Honte à qui sait chanter quand Thiès s’écroule »

Honte à qui sait chanter quand Thiès s’écroule…Par Meleye Seck

Le pouvoir et son administration sont en train d’écrire les pages les plus sombres de la glorieuse histoire de Thiès. Depuis trois jours, c’est l’apocalypse pour les habitants de Mbour 4 où la loi du plus fort a encore sévi dans ce No Man’s Land qu’est devenu le Sénégal : des populations expropriées, leurs demeures acquises au dur labeur détruites par la Direction de la Sécurité et du Contrôle de l’Occupation des Sols, sous le commandement des autorités territoriales. Le spectacle est cruel et triste : des pères de familles inconsolables devant leurs progénitures, des veuves déprotégées et dont l’espoir d’un dernier rempart démoli, des jeunes dont le seul rêve fut d’acquérir un toit pour leur mère. Le panel est varié mais tout aussi dégoûtant. Ils dorment désormais à la belle étoile dans cette forêt déclassée et régularisée pour des Sénégalais de première zone. Ôte-toi de là que je m’y mette.

Les images me rappellent celles des réfugiés ou migrants en situation irrégulière dont les camps sont souvent déplacés ou détruits. Les pensionnaires de la ‘’Jungle de Calais’’ avaient eu un bien meilleur sort que les habitants de Mbour 4. Des sénégalais qui expulsent et massacrent impitoyablement les maisons d’autres sénégalais. Le terrorisme foncier n’a plus de limites au Sénégal et cette terre dit-on de la Téranga désormais déshonore ses propres ses enfants. Le ‘’droit de sol ‘’ y est honni n’en déplaise. La devise de la jarretière en place, un peuple, un but une foi en partance.

Peut-on encore avoir foi aux dires du Premier des Magistrats, assermenté devant 16 millions de Sénégalaises et Sénégalais ?’’ « Je voudrai avant tout rassurer les populations de Mbour 4 ici devant moi, vous rassurer et vous dire que vos préoccupations seront prises en charge. Et je demanderai au gouverneur de la région de Thiès de prendre les dispositions pour vous affecter les terrains » (Macky Sall en 2019 en meeting á Thiès).A vous de juger si on a un politicien à tête du pays ou un homme d’Etat. « L’homme d’Etat pense à la prochaine génération et le politicien pense à la prochaine élection. » dixit James Freeman Clark. Légitime ou légale, l’horreur subie et les chaudes larmes provoquées chez mes concitoyens ont fini par assécher ma plume. Je vous donne rendez á la prochaine forfaiture du serial killer.

Meleye Seck