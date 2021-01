Ça chauffe entre Youssou Ndour et Macky Sall

C’est la guerre de tranchées entre le Palais et la star planétaire, Youssou Ndour. Les conseillers du palais dénoncent le traitement de certains dossiers par la TFM qui, selon eux, semble jeter l’opprobre sur le régime. Le Palais ne comprend pas que You est conseiller du président et que ses organes de presse tirent sur le Palais.

Le fossé se creuse entre le Palais et Youssou Ndour : Mahmouth Saleh dans le rôle du sapeur-pompier

Entre le palais de la République et la star planétaire Youssou Ndour, le fossé se creuse. Au niveau du Palais, certains membres de l’entourage du Président de la République Macky sont en train de travailler à l’oreille ce dernier et lui convaincre que Youssou Ndour agit contre ses intérêts. Dans leurs arguments, ils indiquent au Chef de l’Etat que les organes de presse dont « Youkhou » Ndour est propriétaire, agissent en défaveur du régime.

C’est tout le groupe de presse, GFM que dirige « Youkhou » Ndour qui est désigné comme étant coupable de la situation. Au Palais de la République où l’on semble être gêné par l’impartialité de nos confères de L’OBS, de la TFM et de la RFM, on cherche à mettre GFM au pas. Une tâche qui s’annonce ardue. D’autant que les confrères de GFM sont connus pour leur professionnalisme ainsi que leur attachement à leur liberté.

Selon nos sources, c’est Mahmouth Saleh, grand ami de « Youkhou » Ndour qui est en train de jouer le rôle de sapeur-pompier pour éteindre le feu. Le Président de la République Macky Sall doit-il comprendre qu’il lui est impossible de mettre au pas tout GFM.

Actuellement, du côté du Palais de la République, on essaye d’accélérer les choses et mettre la pression sur Youssou Ndour en activant l’audit de la Société du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) dont la Présidente du Conseil d’administration (PCA) n’est personne d’autre que Ngoné Ndour, la sœur de Youssou Ndour. D’ailleurs certaines mauvaises langues se plaisent à indiquer que Ngoné Ndour est devenue PCA de la SODAV que grâce à la bénédiction de son frère, à l’époque ministre de la Culture et du Tourisme.

Mahmouth Saleh parviendra-t-il à éteindre le feu et à arrondir les angles entre le Palais et Youssou Ndour qui garde pourtant son titre de ministre conseiller du Président de la République ? Une chose est certaine, il sera difficile, pour ne pas dire impossible pour le Palais, de mettre au pas GFM.

Le fossé se creuse entre les deux parties. Le Palais s’est déjà engagé pour que l’audit de la SODAV soit mené. Ce qui n’est pas pour déplaire ceux qui sont en train de jeter l’opprobre sur cette entité dirigée la sœur de Youssou Ndour. En réalité, des détracteurs de ce dernier.

La guerre engagée par le Palais contre Youssou Ndour peut s’estomper. Au Palais, on n’a pas intérêt à pousser Youssou Ndour jusque dans ses derniers retranchements et faire de lui, un opposant. Youssou Ndour, c’est toujours une voix écoutée au Sénégal.

La rédaction de Xibaaru