Voici ce que Mahmout Saleh a vendu à Macky pour être…puissant Dircab

Enfin l’on sait pourquoi Mahmout Saleh est devenu subitement l’homme tout-puissant de la République. Qu’a-t-il donné au président de la République pour asseoir son autorité sur l’APR, sur le Palais et jusque dans le cabinet du président…?

Xibaaru vous retrace le parcours d’un théoricien hors pair et vous révèle le cadeau inespéré de Mahmout Saleh à Macky Sall…

Grand comploteur de la République : Mahmout Saleh mis à nu

Le théoricien dans les colonnes du défunt quotidien L’Info 7 du « coup d’Etat rampant » et par la suite du « coup d’Etat debout », Mahmout Saleh est toujours à la manœuvre. Présenté comme grand comploteur, ancien militant du Trotskysme, Mahmout Saleh ne changera rien à ses habitudes. Il est présenté comme le grand initiateur du « troisième mandat ». Voilà un homme politique qui est plus que, inconstant.

Mahmout Salehest un ancien militant avec Oumar Sarr, Bamba Ndiaye, le professeur Malick Ndiaye, Aminata Touré, d’un minuscule parti, la Ligue communiste des travailleurs (LCT) sous la clandestinité sous le régime du Président feu Léopold Sédar Senghor, avant d’être reconnu légalement sous Abdou Diouf, avec l’instauration du multipartisme intégral. Un parti qui finira par fusionner avec le Mouvement démocratique populaire (MDP) de feu Mamadou Dia pour s’appeler le Mouvement des socialistes unis (MSU).

Sa marge de manœuvre limitée au MSU, c’est Mahmout Saleh qui va bien vite prendre ses airs, car sentant le vent tourner pour rejoindre l’Union pour le renouveau démocratique (URD) créé par feu Djibo Leyti Kâ qui venait de claquer le Parti socialiste en 1997. Entre les deux tours, de l’élection présidentielle, sentant encore le vent tourner, il rejoindra le camp de la coalition Sopi et soutenir le candidat Me Abdoulaye Wade et désavouer ainsi Djibo Leyti Kâ qui avait appelé à soutenir Abdou Diouf.

Récompensé de ses efforts et nommé chargé de mission à la présidence de la République sous Me Abdoulaye Wade, Mahmout Saleh, de par son passé trotskyste a été l’homme parfait qu’il fallait, lorsqu’il s’était agi de se débarrasser d’Idrissa Seck qui devenait gênant afin de désigner Karim Wade comme successeur du Chef de l’Etat. D’où, ses fameuses théories de « coup d’Etat rampant » puis « coup d’Etat debout » n’était autre qu’Idrissa Seck en vue de sa liquidation politique.

Déçu par la suite de n’avoir pas été si bien récompensé, Mahmout Saleh sentant toujours le coup, a préféré rejoindre Macky Sall, lorsqu’il a senti que le peuple était en train de lâcher le régime du Président Abdoulaye Wade. A présent, sous Macky Sall, il parvient à ses fins. Mahmout Saleh a toujours été présenté sous l’ombre comme le grand théoricien du « troisième mandat ».

Mahmout Saleh vend le troisième mandat à Macky Sall

Mahmout Saleh fait miroiter à Macky la possibilité d’un troisième mandat…De théoricien du « coup d’état rampant » il devient théoricien du « troisième mandat ». Mahmout Saleh l’initiateur de la Task Force républicaine a mis sur la table du président la « théorie du 3ème mandat ».

Pour ce faire, il a besoin de tous les pouvoirs. Ayant réussi à se faire nommer à présent directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Mahmout Saleh qui a besoin de tous les pouvoirs pour se mettre en première ligne. Mais aussi il faut écarter du pouvoir tous ceux qui peuvent émerger pour contrer le président Macky Sall. C’est ainsi que sont écartés tous les ministres et collaborateurs du président pour lisser un grand boulevard à Mahmout Saleh. Il crée un gouvernement bis avec la Task Force Républicaine…Et attend le moment propice pour engager le combat du troisième mandat.

Macky est pris au piège du « POUVOIR »

Le président Macky est à présent aveuglé par les propositions alléchantes de Mahmout Saleh.

Ce qui est triste c’est que le Président de la République Macky Sall croit fermement, et ne sait que par ses manigances, Mahmout Saleh ne fait que le conduire à ses pertes. Il faut vraiment agir pour sortir Macky Sall des griffes de ce « fou » de Mahmout Saleh.

La rédaction de Xibaaru