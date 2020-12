Mame Mbaye menacé au Palais…ses jours sont comptés

Mame Mbaye Niang a eu le malheur de s’attaquer au vizir du Roi, Mahmout Saleh, concepteur du coup d’état rampant, initiateur de la Task Force Républicaine et bourreau des Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mouhamadou Makhtar Cissé et Oumar Youm. La sortie de Yakham Mbaye, homme de main de Macky Sall en dit long sur l’avenir obscur de Mame Mbaye Niang.

Désormais sur la ligne de mire de Mahmout Saleh : Mame Mbaye Niang doit faire ses bagages et quitter le Palais

Si l’on en suit jusqu’ici la logique qui prévaut depuis l’installation du régime du Président Macky Sall en 2012, Mame Mbaye Niang doit faire ses bagages, et dire adieu à ses fonctions de ministre, Chef de cabinet du Chef de l’Etat. Mame Mbaye Niang faisait figure parmi les membres de premier rang des faucons du Palais de la République. Ceci, c’était tant qu’il était sous les ordres et pouvait satisfaire tous les désirs et ordres du faucon en chef du Palais, Mahmout Saleh.

Mahmout Saleh, Mame Mbaye Niang ainsi que d’autres affidés qui à présent se terrent comme Bara Ndiaye et autres ont vraiment tout fait pour parvenir à leurs seules besognes qui étaient de se débarrasser de tous ceux qui parmi l’entourage du Président de la République Macky Sall, pouvaient leur porter des ombres dans leur funeste entreprise, de prendre toute la République en otage, afin d’être dans l’ombre les « véritables faiseurs et défaiseurs du roi ». Tous ceux qui n’entraient dans ce plan, le paient à leurs dépens.

Aminata (Mimi) Touré a été défenestrée de son poste de Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), ainsi de même que Mohammad Boune Abdallah Dionne, Oumar Youm, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye qui ont été virés du gouvernement. Même le malheureux Maxime Ndiaye a fait les frais de cette amère expérience en se faisant relever de ses fonctions de secrétaire général du gouvernement, car n’étant pas soumis aux ordres d’individus se comportant comme « faiseurs et défaiseurs du roi ».

Comme le suggère cette vieille loi du western, c’est « au moment du partage du butin que les brigands s’entredéchirent ». A peine qu’ils ont réussi leur sombre complot en se débarrassant d’adversaires encombrants qu’ils se mettent à s’attaquer. Ayant utilisé Mame Mbaye Niang, et ne le sentant plus utile à ses pieds, Mahmout Saleh veut se débarrasser de Mame Mbaye Niang, un de ses principaux bras armés.

C’est parce que sentant le coup venir, que Mame Mbaye Niang a effectué une sortie virulente contre l’actuel ministre d’Etat, directeur de cabinet du Chef de l’Etat. Mame Mbaye Niang demande à Mahmout Saleh d’exhiber publiquement ses diplômes pouvant le ramener au rang de fonctionnaire de la hiérarchie A pour occuper le poste de directeur de cabinet du Président de la République. Un exercice apparemment que veut causer Mame Mbaye Niang à Mahmout Saleh qui, qualifié de « comploteur devant l’Eternel », veut lui faire la peau.

Et, devines, qui vient diner ce soir ? Mais, c’est Yakham Mbaye, le griot, un homme de main et de paille qui s’invite à la table pour s’attaquer à Mame Mbaye Niang dont les jours sont désormais comptés à son poste de Chef de cabinet du Président de la République pour qu’il soit réglé au rang de simple militant de l’Alliance pour la République (APR – Parti présidentiel). Comme toujours, pour sauvegarder ses privilèges au sein de la République, alors qu’il n’en a les compétences, Yakham vient encore se mettre dans la peau du « fou du roi » pour s’en prendre à Mame Mbaye Niang.

Ce dernier doit le payer au prix fort, car il a eu le malheur de s’attaquer au vizir du roi, grand concepteur du « coup d’Etat rampant » ensuite du « coup d’Etat debout » Mahmout Saleh. N’est-ce pas Yakham Mbaye que Mahmout Saleh a été le théoricien de ces deux formules ?

La rédaction de Xibaaru