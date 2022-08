Mémorial de Gorée : L’OMART invite le président à terminer le projet

Mémorial de Gorée : « Le monde entier attend et vous regarde Monsieur le Président Macky Sall ».

L’OMART Sénégal se réjouit du constant et profond engagement de Monsieur le président Macky Sall pour la réalisation du plus solide et durable projet culturel de mémoire de son mandat : le Mémorial de Gorée.

L’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart Sénégal) dans sa mission d’alerte et de veille pour la sauvegarde des intérêts et droits de la culture, invite le président à achever ce projet désormais à bout de piste et que toutes les diasporas noires du monde attendent fiévreusement.

Le projet du Mémorial de Gorée porté admirablement par le président Macky Sall ne sera réalisé que par lui au regard de la puissance et de la générosité de sa vision culturelle futuriste.

Le monde entier attend et vous regarde Monsieur le Président depuis que du sommet de La Tribune des Nations Unies a New York vous avez invité les peuples libres à vous rejoindre sur ce grand projet de mémoire universel.

L’Omart Sénégal vous apporte son soutien constant pour la réalisation de ce projet historique mais irréversible dans la mémoire collective.

Oui, vous le réaliserez et ce sera le plus grand phare de votre mandat.

Fait à Pikine Dakar

Vendredi 26 Août 2022.

Pour le Bureau de l’Omart Sénégal :

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Omart Sénégal

Idrissa Diop musicien international

Président du conseil scientifique Omart Sénégal