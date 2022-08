Partenariat avec l’UCG : Le maire de Mbacké à l’assaut des ordures de la commune

Six bennes et tasseuses pour le ramassage des ordures dans la ville. Le maire de Mbacké, Gallo Ba lance l’opération « M’backé ville propre ». Une convention de partenariat entre la commune de M’backé Baol et UCG pour le nettoyage de la ville vient d’être signée en ce sens.

En présence du Directeur Général de l’UCG Masse Thiam, le maire de Mbacké de dire que les camions et tasseuses mises à la disposition de la ville vont s’occuper du nettoyage et d’augmenter par la même occasion le nombre d’agents travaillant dans le ramassage des ordures et permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir travailler dans ce créneau.

Masse Thiam, Le directeur de l’UCG de dire qu’il « va ajouter trois Bennes de ramassage d’ordures ce qui fera six camions qui pourront même assurer le nettoiement des villages environnants de la commune. »

Le premier magistrat de Mbacké d’annoncer que plusieurs millions sont déjà acquis pour réfectionner toutes les routes au sein de la commune de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn