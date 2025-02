Migrants sénégalais rapatrié…Adha exhorte l’Etat à les accompagner

L’Algérie a expulsé près de 20 migrants sénégalais en situation irrégulière. «Le vol régulier a quitté l’aéroport d’Alger à 20 heures (heure locale algérienne). Ces migrants sont avant tout des êtres humains en quête de dignité et de sécurité. Leur rapatriement doit être empreint de respect, de solidarité et de compassion», lit-on dans le communiqué d’Adha (Action pour les droits humains et l’amitié).

Si ce retour constitue un soulagement pour les familles et une avancée humanitaire, Adha rappelle avec fermeté que tout rapatriement doit se faire dans le respect strict des droits humains et de la dignité des migrants. Pour le président d’Adha, Adama Mbeungue, les erreurs commises lors du précédent rapatriement des 33 compatriotes en provenance du Niger, notamment les conditions d’accueil indignes et l’absence d’assistance psychologique et médicale, «ne doivent en aucun cas se reproduire».

Dans son communiqué, il rappelle que l’Etat sénégalais a l’obligation juridique et morale de garantir des conditions d’accueil conformes aux normes internationales des droits de l’Homme, notamment en matière de logement, de soins médicaux et de soutien psychologique. «Il est impératif que les autorités sénégalaises assurent une prise en charge digne et respectueuse de ces rapatriés, tout en veillant à leur réintégration sociale et économique», lit-on dans le document. Dans la même veine, il tient à rappeler qu’environ «50 autres migrants irréguliers sénégalais restent bloqués en Algérie et au Niger dans des conditions extrêmement précaires».

Cependant, ces compatriotes, dit-il, «confrontés à de graves violations de leurs droits fondamentaux, expriment leur désir de rentrer au pays. Leur situation appelle à une intervention rapide et respectueuse de leur dignité humaine». Toutefois, Adha, qui appelle à la responsabilité et à la solidarité, exhorte l’Etat sénégalais à «mettre en place un dispositif d’accueil conforme aux standards internationaux, de prévoir une assistance sociale et économique pour faciliter leur réintégration, d’accélérer le processus de rapatriement des autres migrants encore bloqués en Algérie et au Niger, et de s’engager fermement à ne plus reproduire les manquements observés lors du précédent rapatriement».