SAR : Le brut de Sangomar raffiné au Sénégal

Il y a quelques semaines, la Société africaine de raffinage (SAR) annonçait son ambition de raffiner tout le brut de Sangomar. Elle vient de réussir la première étape de cette ambition, comme l’a révélé la Direction générale de la structure, qui a partagé sa fierté «d’annoncer le succès du raffinage du premier pétrole brut sénégalais». «Après un traitement réussi et des résultats conformes, le transfert des produits dérivés tels que le fuel et le gasoil est actuellement en cours vers les zones de stockage dédiées. Cette avancée marque une étape-clé dans le développement de la Sar, illustrant à la fois son expertise technique et son engagement résolu en faveur de l’excellence opérationnelle», annonce la SAR.

Elle avait déjà mis à niveau ses installations dans la perspective de l’exploitation de ces hydrocarbures. «Le savoir-faire des employés et l’excellence opérationnelle ont été déterminants dans ce succès. La Sar tient à rendre un hommage appuyé à l’ensemble du personnel, aux plus hautes autorités du Sénégal, ainsi qu’à tous ses partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réussite de cette opération stratégique. Ce succès renforce la position de la Sar en tant qu’actrice-clé pour l’atteinte de la souveraineté énergétique. Il ouvre également de nouvelles perspectives pour la diversification de ses activités, dans l’optique de faire du Sénégal un véritable hub pétro-industriel régional», enchaîne le communiqué du Service de la communication de la SAR.

Le Quotidien a appris qu’il s’agit d’une première cargaison de 650 mille barils qui équivalent à 90 mille tonnes de brut déjà exploités. Le stockage temporaire se fait au niveau évidemment de la Sar, et il y a ensuite une expédition vers Senstock «pour que les clients viennent chercher leurs produits» finis. Pour la Sar, l’enjeu est de voir si elle peut gagner plus que d’habitude avec le raffinage des gisements de Sangomar. Et pour les consommateurs, ce sera de savoir l’impact de cette exploitation sur les prix à la pompe, qui restent du ressort de l’Etat.