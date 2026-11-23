Quinze pays d’Afrique de l’Ouest ont adopté la Déclaration de Dakar à l’issue d’une conférence ministérielle organisée dans la capitale sénégalaise. Cet engagement commun vise à renforcer la coopération régionale en matière de gestion des flux migratoires, de protection des migrants et de promotion d’une mobilité professionnelle équitable, rapporte Le Soleil.

La rencontre a également permis aux États participants d’élaborer une feuille de route couvrant la période 2027-2028. Ce document prévoit plusieurs actions concrètes pour assurer la mise en œuvre des engagements pris.

Selon Dieynaba Touré Bathily, directrice des Affaires juridiques et consulaires du ministère sénégalais des Affaires étrangères, les travaux ont permis de dégager trois principaux axes de convergence : la gouvernance et la coopération régionale, la protection des migrants et leur accès aux services, ainsi que les liens entre mobilité, intégration régionale et développement.

« L’adoption de la Déclaration de Dakar permet de formaliser les engagements politiques communs autour de ces priorités », a-t-elle indiqué. La directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Eileen Pope, a insisté sur la nécessité d’une action concertée face aux réseaux de traite et de trafic de migrants. « Aucun pays ne peut s’attaquer seul à ces réseaux », a-t-elle rappelé.

Elle a également plaidé pour une migration mieux organisée, susceptible de constituer un levier d’emploi et de développement économique pour les territoires.

De son côté, le ministre sénégalais de la Justice, Me Moussa Sarr, a salué l’adoption de la Déclaration de Dakar et réaffirmé la volonté du Sénégal de lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Il a notamment souligné que « la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes suppose une entraide judiciaire efficace entre nos États », rapporte Le Soleil.

La feuille de route adoptée prévoit la désignation de points focaux nationaux, le déploiement d’actions pilotes et la mise en place de mécanismes de suivi sur deux ans. Elle définit également des procédures de coopération pour répondre à des besoins pratiques, notamment la vérification de documents et de nationalités, l’organisation du transit des migrants volontaires ainsi que la transmission d’alertes liées à la surveillance en mer.

À travers cette déclaration, les quinze États participants entendent ainsi formaliser leur engagement en faveur d’une meilleure coordination régionale dans la gestion des migrations.