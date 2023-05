Mimi avec Sonko…l’enfer s’ouvre sur Macky et Karim

Les faucons du Palais sont en train de mener le président Macky Sall à sa perte. Le chef de l’Etat multiplie les erreurs à moins de dix (10) mois de la présidentielle. Pendant ce temps, ça manœuvre du côté de l’opposition. Aminata Touré (Mimi) et Ousmane Sonko se rapprochent dangereusement. Une situation rendue possible par le locataire du Palais. La rencontre Mimi et le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sera fatale…pour le pouvoir.

Jusqu’ici, Ousmane Sonko s’est montré très distant vis-à-vis de Mimi Touré. Le leader de Pastef n’a jamais fait un pas vers Mimi. Mais ce mercredi, il a franchi la ligne. Attaquée par les Karimistes et les jeunes de Macky, l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) peut compter sur le soutien du maire de Ziguinchor. Mais aussi de tout ce que Pastef détient comme arsenal de défense. « PASTEF-Les patriotes, par ma voix, dénonce vigoureusement les menaces et insultes dont est victime Madame Aminata TOURÉ. Elle peut compter sur notre soutien actif, et même physique, contre toute agression par une mafia politique couverte d’une immunité judiciaire et d’une inaction complice des FDS », a-t-il écrit sur Facebook.

Désormais, elle fait partie de la short-list des amis de Sonko. Le leader de Pastef est prêt à tout pour protéger cet atout essentiel que Macky a négligé. Depuis qu’il s’est lancé sur la voie du troisième mandat, le locataire du Palais commet des erreurs de débutants. Des erreurs que Sonko exploite à chaque fois que l’occasion le lui permet. Humilier celle qui a battu campagne pour Benno Bokk Yakaar, la femme qui a tenu tête à le méga coalition de l’opposition, était une très grosse erreur de la part de Macky. Pour un grand stratège politique, faut dire que le président n’agit pas intelligemment.

Mimi Touré et Ousmane Sonko ont une cause commune. Ces deux leaders sont foncièrement contre le troisième mandat. Et avec la force dont ils disposent, ils peuvent faire capoter tous les projets de Macky et du «Prince fantôme». Mimi a traqué et envoyé Karim Wade en prison. Ce qui fait d’elle la seule personne à connaître réellement les crimes de Wade-fils. Avoir passé des années aux côtés de Macky Sall, lui a permis de bien connaître son nouvel adversaire. Et aussi de mieux cerner les personnes qui l’attaquent aujourd’hui. Mais là où Mimi fera le plus mal à Macky, ce sera sur le plan international.

Avec les nombreuses arrestations de militants de Pastef et de journalistes, l’image de Macky Sall dégringole auprès des partenaires. Mimi Touré risque de le frapper à cet endroit. D’autant plus qu’elle a déjà commencé. On se rappelle de son fameux dîner avec le SG des Nations Unies. Mimi avait choisi ce moment pour interpeller Antonio Guterres sur la question du troisième mandat. Avec ses bonnes relations dans le monde diplomatique, Aminata Touré va faire vivre l’enfer à Macky Sall.

Contrairement à Mimi Touré, Ousmane Sonko n’a pas une très bonne réputation sur le plan international. Ses positions anti-France ont écorché son image. Néanmoins, il demeure un problème pour Macky Sall. Le leader de Pastef à ce don de mobiliser. Sonko est persuadé que Macky ne quittera le pouvoir que par la force. Alors, il tente depuis des années de lancer un soulèvement populaire. Même si ses appels n’ont pas encore les effets escomptés, les jeunes continuent de répondre à Sonko. Ce qui freine les projets de Macky.

Le pouvoir a beau envoyer en prison les partisans de Sonko, il n’en demeure pas moins que le patriote en chef continue d’avoir des soutiens. Et vu leur radicalisation, le régime de Macky Sall pourrait vivre pire que Macron avec la réforme des retraites. Certains jeunes se sont adonnés à la confection de cocktails molotov. Ce qui ne présage rien de bon pour Macky Sall…Mais aussi pour Karim Wade. Depuis son arrivée, Sonko fait de l’ ombre à Wade-fils qui tente de renaître après des années d’exil.

Si Macky se retrouve dans cette situation, c’est parce qu’il s’est laissé berné par les faucons du Palais. Se lancer sur la voie du troisième mandat était une folie. Mais se débarrasser de Mimi Touré l’était plus. Désormais, il est obligé de vivre avec ses erreurs. Et une chose est sûre : cette erreur lui sera plus que fatale !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru