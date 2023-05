Voici pourquoi Macky et Wade veulent « éliminer » Mimi…Elle a…

Pourquoi est-ce que le PDS s’en prend toujours à Mimi Touré en évoquant l’affaire Karim Wade alors qu’elle n’était plus ministre de la Justice quand le fils de Wade a été condamné ? Pourquoi Le PDS n’a jamais évoqué les noms de Sidiki Kaba alors ministre de la Justice et Antoine Diome alors procureur de la CREI (Cour de Répression de l’Enrichissement illicite). Xibaaru va vous renseigner de l’origine de la haine du PDS à l’encontre de Mimi Touré et de la complicité de l’APR qui a peur des sorties de Mimi Touré qui ont des échos à l’international…

Mimi Touré est victime de menaces et d’injures. Elle s’est exprimée sur son compte Twitter et a accusé le parti au pouvoir et le PDS. Pourquoi l’acharnement du PDS sur Mimi Touré ? Le PDS s’est éloigné de la plateforme de l’opposition à cause de Mimi Touré en évoquant son implication dans l’affaire Karim Wade exilé au Qatar. Le PDS a-t-il oublié que Macky Sall est à l’origine de tout ce qui arrive à Karim Wade ? Pourquoi donc, s’acharne-t-il uniquement sur Mimi Touré tout en épargnant Macky Sall ?

Mais pourquoi cette fixation du PDS sur Mimi Touré ? la raison est simple : Mimi Touré a éventré le deal entre Macky Sall et Abdoulaye Wade à propos du retour de Karim Wade et de son entrisme dans le futur gouvernement de Macky…Et ce n’est pas tout. Karim Wade rejoint Macky mais avec un place très privilégiée. Mimi Touré a dévoilé le nouveau compagnonnage de Macky et Wade et le deal qui prenait forme à l’Assemblée nationale alors que le PDS se disait de la coalition de l’opposition.

Mimi a touché là où ça fait mal. Et c’est pour cela que les Karimistes l’insultent sur les réseaux sociaux…

Idrissa Seck a compris les propos de son prédécesseur au CESE et s’est séparé de Macky Sall. Aujourd’hui, le deal est mis à nu. Karim Wade est le futur allié et dauphin de Macky Sall… Le Président de la République a même créé les conditions du départ de Mimi Touré de l’APR en la frustrant, ne la faisant pas élire à la tête de l’Assemblée nationale. Mimi Touré gênait son projet de rapprochement du PDS car les Libéraux réclamaient sa tête. Il fallait donc la faire partir après les élections législatives.

L’ancienne Présidente du CESE partie. Il n’existe plus d’entrave pour que la mouvance présidentielle s’allie au PDS. Macky Sall et Me Abdoulaye Wade y travaillent activement. Bientôt, Karim Wade sera de retour au Sénégal. Les libéraux ont déjà travaillé sur leur souhait qui est de rester pendant cinquante ans au pouvoir au Sénégal. Ensuite, ils savent que la menace Sonko est réelle. Ils vont tout faire pour que la tête de file de Pastef n’accède au pouvoir.

Me Abdoulaye Wade rêve de voir son fils Karim Wade diriger un jour le Sénégal. Et, ce rêve ne pourra se matérialiser qu’avec un deal avec Macky Sall. Leur deal, c’est de voir Macky Sall continuer à diriger le Sénégal en 2024 avec à ses côtés Karim Wade qui jouera le rôle d’un dauphin. Aux côtés de Macky Sall, Karim Wade va se préparer donc pour jouer le rôle de futur Président de la République du Sénégal.

Mimi Touré l’a compris. C’est pourquoi, elle tient à alerter l’opposition pour qu’elle se dresse contre le deal concocté par les libéraux. Si ce deal aboutit, c’est la fin pour l’opposition regroupée dans Yewwi Askan Wi qui va voir tous ses plans être anéantis. L’ancienne Première ministre appelle donc l’opposition à se battre contre un tel plan. Un appel qui gêne les libéraux qui ont dorénavant la dame de fer en ligne de mire. Et on peut croire Mimi Touré quand elle dit qu’elle reçoit des menaces de mort.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn