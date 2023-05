Menacée…Mimi Touré remercie Ousmane Sonko

La sortie de Ousmane Sonko, suite aux menaces dont Aminata Touré est victime, ne laisse pas indifférente l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Sur Twitter, Mimi a tenu à remercier le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

« Je remercie le Président de PASTEF Ousmane SONKO pour son soutien et sa solidarité agissante face aux tentatives d’intimidations des tenants d’un pseudo-dialogue, le Président Macky Sall et ses alliés du PDS.

Leur seul objectif bien compris par le Peuple sénégalais est la validation d’un 3ème mandat illégitime du Président Macky Sall et la liquidation de l’opposant Ousmane Sonko. Je réitère à Ousmane Sonko mon soutien et ma solidarité et je salue sa résilience et son engagement pour le Sénégal », a-t-elle écrit sur le réseau social parcouru par Xibaaru.