Mimi Touré : « Macky Sall met mal à l’aise le Maroc »

Macky Sall, installé au Maroc et dirigeant depuis ce Royaume sa liste Takku Wallu aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, mettrait mal à l’aise le Royaume Chérifien. Ce sont les affirmations de Mimi Touré dans un entretien avec la radio AlFayda Fm de Kaolack. Xibaaru vous en donne un extrait.

Aminata Touré : « c’est la première fois que je vois un candidat tête de liste battre campagne sur WhatsApp. Et je suis sûre que celui qui n’est pas venu battre campagne ne viendra pas voter le jour de l’élection. Je comprends d’ailleurs ce qui le quitte et qu’on accuse de transhumer vers le pouvoir. Ils sont certainement fâchés de son comportement.

Macky Sall a failli à sa mission. Il devait faire comme le Président Abdou DIOUF par exemple et prendre du recul. Il ne l’a pas fait et pire il ose s’attaquer ouvertement à successeur et son Premier ministre en lieu et place de leur rendre l’ascenseur. Ces derniers pouvaient le bloquer après sa passation de service juste à cause des nombreux scandales de son régime que vous entendez. Ils pouvaient lui demander de clarifier tout cela avant de partir. Il ne l’a pas fait et il essaie de vilipender son pays.

Macky met même mal à l’aise le Maroc qui l’accueille avec son comportement là. Les Marocains sont extrêmement gênés actuellement. Tu ne peux pas être un opposant assumé et avoir ce comportement là dans son pays. Mais, son comportement peut être assimilé à quelqu’un qui a peur. À juste titre d’ailleurs vu que plus 80 personnes ont perdus la vie sous son magistère à cause du troisième mandat.

Vous avez même le Président du Conseil constitutionnel dire en Europe qu’il avait dit au Président Macky Sall qu’il n’avait pas droit au troisième mandat. C’est dommage qu’il ne l’avait pas publié parce que s’il l’avait publié on n’aurait pas vécu tout ce problème là Jusqu’à qu’il y ait des morts.

Il a même dit dans une interview que oui si je ne m’engage pas ces gens-là vont prendre le pays en otage. Mais tout le monde sait que Macky a peur qu’on gagne avec plus de 99 députés pour pouvoir mettre en place la haute cour de justice. Parce que c’est seulement cette haute cour de juste qui peut le poursuivre pour haute trahison lui et poursuivre aussi ses ministres. On doit le sanctionner pour ça pour ne pas avoir de la grandeur. »

Extrait Entretien Mimi Touré avec la radio AlFayda Fm de Kaolack