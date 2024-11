Revue de presse : Diomaye et la journée des Forces Armées à la UNE

A la Une, les annonces du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye en matière de défense lors de la Journée nationale des Forces Armées

Les annonces du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en matière de défense et de sécurité, à l’occasion de la Journée des Forces armées, et la campagne électorale sont les sujets en exergue dans les quotidiens de ce samedi 09 novembre 2024.

”Le Sénégal affiche ses ambitions d’autonomie” dans le domaine de la défense, affiche à la Une Le Soleil, soulignant que lors de la journée des Forces armées, le Président de la République, Diomaye Faye, a réaffirmé sa volonté de voir ”se développer une industrie nationale de défense. Un protocole d’accord d’un montant de 35 milliards de francs Cfa (a été) signé entre le gouvernement et la société d’industrie Sénégal de véhicules militaires pour établir une usine d’une capacité de 1000 véhicules militaires par an à Mbacké”.

”Dès l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale fixant les grandes orientations de l’architecture de notre défense, adaptées au contexte actuel sera réexaminé”, a déclaré le chef de l’Etat Diomaye, dans des propos rapportés par L’As, qui note également que ”Diomaye annonce une industrie de défense”.

Selon Le Quotidien, ”Diomaye veut mieux armer les Forces de défense et de sécurité”. Le journal souligne que pour renforcer l’autonomie des Forces armées, ‘’Diomaye annonce un projet de loi sur la défense et la sécurité nationales’’.

Libération rapporte que ”le gouvernement du Sénégal et la société industrie Sénégal de véhicules militaires ont signé un protocole d’accord pour la mise en place d’une industrie de défense”. ”35 milliards de FCFA pour l’implantation d’une industrie de défense à Mbacké”, selon le journal.

La campagne électorale pour les législatives du 17 novembre bat son plein dans les quotidiens.

”Encore 07 jours de campagne électorale et les citoyens sénégalais se prononceront, lors du scrutin du 17 novembre, pour l’élection des 165 députés devant composer la quinzième législature. Après deux semaines d’une mobilisation globalement terne des populations, les 41 listes en lice entament la dernière ligne droite pour gagner la confiance des électeurs et faire siéger le maximum de candidats à la mythique place Soweto qui abrite l’Assemblée nationale du Sénégal”, note Sud Quotidien.

EnQuête met en exergue ”les enjeux de la bataille” ‘à Dakar, Pikine et Saint Louis. ”Les Législatives arrivent à grands pas. C’est le branle-bas dans les 54 circonscriptions électorales que compte le Sénégal, dont 46 sur le territoire national. Si chaque circonscription a son importance, certaines revêtent un cachet particulier, en raison notamment de leurs poids démographiques et électoraux très importants. Il en est ainsi des départements de Dakar et Pikine qui, avec Touba, ont le plus grand nombre de députés sur la liste majoritaire. Soit 7 pour Dakar et 5 pour Pikine et Touba. Sans oublier Mbour et Thiès qui comptent chacun 4 députés”, écrit le journal.

WalfQuotidien se fait écho des ”violences politiques à Diourbel’’ et fait état de ‘’guerre des plaintes’’ entre Ousmane Sonko (Pastef) et Anta Babacar Ngom (Samm sa Kaddu).

”Une bataille judiciaire s’annonce entre Pastef et la coalition Samm Sa Kaddu. Les deux camps ont, chacun en ce qui le concerne, déposé plainte pour tirer au clair les violences survenus, le 05 novembre dernier à Diourbel, lors de l’accrochage de leurs convois”, signale Walf.

Le même journal rapporte que ”la ville de Dakar est partie pour être l’épicentre de la campagne électorale de la coalition Samm Sa Kaddu, la semaine prochaine. Dans un document de presse, l’équipe du maire de la capitale, Barthélémy Dias, informe que la tête de liste de la dite coalition fera des meetings, porte à porte, caravane, focus group, etc”.

Source APS