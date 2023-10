Mimi Touré : «Ousmane Sonko était un adversaire coriace»

Membre de la plateforme F24, Aminata Touré semble désormais mener le même combat que le leader de l’ex parti Pastef. Lors de l’émission Jury du Dimanche, elle est revenue sur ce qui la lie à Ousmane Sonko.

« Je reconnais son combat. Quand il était mon adversaire, je reconnais qu’il était un adversaire qui avait du mordant et qui avait du solide. Mais dans le cadre de notre opposition et c’est ce qui a permis qu’on puisse après travailler, c’est que ça n’a jamais porté sur des questions personnelles. Vous ne m’entendrez jamais face à un adversaire avoir une position personnelle », a-t-elle expliqué.

Elle rappelle par la même occasion : « même dans l’affaire Adji Sarr je lui ai toujours dit il faut aller répondre à la Justice. Je n’en ai pas dit plus que ça. Je suis candidate et je ne dirais jamais il n’a qu’à rester là où il est et on va se partager ses électeurs. On doit aller vers des élections inclusives et que les sénégalais choisiront leur président.

J’ai reconnu qu’il était un adversaire coriace, de taille et je me suis retrouvée dans l’opposition après dans une période très difficile parce que tout le monde pensait que le président Macky Sall allait faire un 3e mandat. Il a fallu la mobilisation des démocrates aussi bien au niveau national qu’international pour qu’il recule. C’est un combat qu’on a mené ensemble et ce n’était pas gagné d’avance. D’ailleurs j’étais la seule à l’Apr à avoir cette posture à l’époque. Mais ça c’est le passé ».