Bignona : Le club changement climatique restaure les mangroves

Le niveau de dégradation de la mangrove en Casamance est tellement inquiétant qu’une association dénommée Club changement climatique composée, entre autres d’étudiants de Ziguinchor, a pris l’initiative de mener le combat pour la restauration de cet écosystème important pour la vie de certaines espèces halieutiques et pour les populations.

Ils ont organisé des journées de reboisement de palétuviers dans l’arrondissement de Tendouck, département de Bignona. Ainsi, après Diegoune, kagnobon, Djilapao, le village de Dianki kouyéka a reçu les jeunes qui reboisé près d’une dizaine d’hectares de palétuviers.

Ici, l’impact des changement climatiques est réel. En effet, l’avancée démesurée du sel a rendu plusieurs parcelles non cultivables et la rareté de poisson est devenue la règle. Quand on connaît le rôle important de la mangrove dans le filtrage de l’eau et dans la reproduction des poissons, oncomprend aisément ce qui se passe en ce moment dans ces zones.

Les populations bénéficiaires se retrouvent dans ce programme du club changements climatiques. Elles souhaitent que cela continue pour quelles puissent retrouver leur mangrove des années passées.

Le reboisement des palétuviers a obéi à une démarche scientifique menée par les connaisseurs en la matière. Les habitants du Blouf s’engagent poursuivrere la sensibilisation sur l’importance de restaurer la mangrove mais elles sont également décidées à faire le suivi des arbres plantés.

Les collectivités territoriales sont, quant à elles, invitées à s’impliquer dans ce processus de restauration de la mangrove pour la postérité

L.Badiane pour Xibaaru