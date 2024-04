Ministère de la Microfinance : Victorine Ndeye adresse un message à son successeur

Victorine Ndéye, désormais ex-ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a passé le flambeau ce jeudi à son successeur, le Dr Alioune Dione. Sur X, elle a écrit un message pour remercier Macky Sall et souhaiter bonne chance à son successeur.

« Aujourd’hui, c’est avec un sentiment de satisfaction que j’ai passé le flambeau au nouveau Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Monsieur Alioune Dione. Depuis le 22 septembre 2022, grâce à la confiance accordée par le Président Macky Sall, nous avons mené avec succès les efforts pour promouvoir l’économie sociale et solidaire, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Nous avons contribué à l’adoption de la résolution des Nations Unies en avril 2023 et avons organisé avec succès le 1er Forum mondial de l’ESS en Afrique, tout en mettant en place des programmes d’inclusion financière pour les populations les plus vulnérables.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous mes collaborateurs qui m’ont soutenu tout au long de cette mission enrichissante. C’est un honneur de servir le Sénégal à ce niveau. Je souhaite au Ministre Dr Alioune Dione de surpasser les accomplissements de ses prédécesseurs », a écrit l’ancienne ministre.