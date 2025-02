Ministère de la Santé : Le contrat d’Ansoumana Dione arrêté !

Le Ministre Ibrahima SY et le DG Boucar DIOUF ont arrêté le contrat d’Ansoumana DIONE au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

Je rends grâce à Dieu, Le Tout Puissant Seigneur qui m’a fait l’honneur de me confier, par sa grâce, le noble combat pour le respect des droits des malades mentaux à travers notre pays. Et, c’est en l’an 2000 que j’ai créé cette célèbre Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui a permis aujourd’hui à beaucoup de citoyens de recouvré leurs esprits, au grand bonheur des familles touchées. Pour rappel, c’est le 1er avril 2020 que j’ai signé le contrat avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, sur la demande du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, avec l’avènement de la Covid-19. Donc, vingt ans après la création de l’ASSAMM et je tiens à préciser d’avoir refusé une telle proposition de signature de contrat en 2005 à feu Issa Mbaye SAMB et en 2015 au Professeur Awa Marie Coll SECK, entre autres ministres.

En fait, le régime du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et de Ousmane SONKO ont arbitrairement mis fin à mon contrat, parce que tout simplement je ne suis pas de leur Parti PASTEF auquel je ne serai jamais membre pour des raisons évidentes. En tant que défenseur des droits des concitoyens souffrant de maladies mentales, je n’ai jamais milité dans aucun parti politique et ce ne sera pas cette rupture de contrat qui me fera adhérer à ce Parti au pouvoir. Heureusement que j’avais très tôt bien compris qu’il me fallait surtout créer cette Association reconnue pour pouvoir travailler et permettre à d’autres individus de trouver de l’emploi. Je prends acte de cette mesure prise par les nouvelles autorités à mon encontre et cela n’est rien d’autre qu’une preuve tangible que ce gouvernement actuel ne travaille pas pour l’intérêt du peuple sénégalais.

Le 31 janvier 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)