Ministre-conseiller : Le Pr Kitane soutient la candidature du « porc »

A M. Le Président de la République

Objet : Acte de candidature au poste de ministre-conseiller de M. Le Porc

Monsieur le Président, mon honorable voisin, M. le Porc, m’a sollicité pour vous envoyer cette missive en son nom. M. Le Porc est, croyez-moi M. le Président, un bon porc, il grogne bien, il adore les immondices et fait un excellent travail d’éboueur bénévole. Chaque jour, très tôt le matin, M. Le Porc grogne dans le quartier fouillant poubelles et flaques d’eau pour nous rappeler notre très immonde culture de délabrement et d’insalubrité. Croyez-moi, M. le Président, sans le travail méticuleux de M. Le Porc, notre quartier serait un Mbëbës bis : il sait notre désinvolture et nos mœurs de Caxaanerie. Chaque matin, c’est lui qui m’informe sur la ronde du charretier ramasseur d’ordure : dès que j’entends M. Le Porc grogner longtemps devant la maison, je sais que c’est pour m’informer que mon charretier n’est pas venu enlever les ordures (puisque la ronde du camion est hypothétique).

Monsieur le Président, croyez-moi, mon voisin, M. Le Porc, est citoyen exemplaire. Grâce à son abnégation, les tonnes de papiers (listes électorales) déversées dans les rues et les poubelles pleines à craquer ont été écrabouillées et transformées en nourriture. Qui fait mieux en matière d’environnement ? Il se dit, M. le président qu’il y a beaucoup d’immondices qui rodent autour du palais. Ne vous faites plus de souci, veuillez embaucher mon cher voisin et vous serez surpris de ce qu’il est plus expert que tous les services de renseignements. Il vous dénichera les pires taupes, les pires espions, les agents doubles, les plus dangereuses immondices.

Et croyez-moi, M. le Président, mon bon voisin, M. Le Porc ne demande pas un salaire faramineux : il veut juste des immondices, car il se nourrit d’immondices. Et contrairement à beaucoup d’humains trop hypocrites, M. le Porc ne se cache pas : il fait ce qu’il pense et pense ce qu’il fait. Il ne dit rien, mais sa pensée est acte, or l’acte est meilleure parole. M. Le Porc a comme devise ne dit pas ce que tu es, fais ce que tu es. Qu’il est brave mon voisin M. Le Porc ! Un porc, c’est fait pour grogner, et il ne fait jamais autre chose, c’est pourquoi on peut toujours compter sur lui. M. Le Porc n’a rien à voir avec ces pseudos humains qui prétendent être ce qu’ils ne sont pas et prétendent pouvoir faire ce qu’ils ne sont pas habilités à faire.

Un pays où les immondices sont de l’or doit avoir au moins un porc comme ministre-conseiller. Autre qualité non moins importante de M. Le Porc, c’est sa fidélité : il ne vous délaissera pas quand vous perdrez le pouvoir. Aussi longtemps que vous pourrez vous débarrasser de vos ordures, croyez-moi, M. le Président, M. Le Porc ne se débarrassera pas de vous, il ne vous trahira pas. Les porcs sont d’une moralité inoxydable, jamais un porc n’a abandonné les immondices au profit d’un quelconque château.

Alassane K. KITANE