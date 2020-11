Modou Diagne Fada à fond dans le Macky…jusqu’aux élections

Diagne Fada continue son compagnon avec Macky…jusqu’aux élections

Le Comité directeur du parti Les Démocrates réformateurs/YEESAL s’est réuni hier sous la présidence de Modou Diagne Fada. A l’occasion, les réformateurs se sont réjouis de la dynamique de massification de leur formation issue des flancs du PDS. Actifs aujourd’hui dans la mouvance présidentielle, Fada et Cie continuent d’animer leur appareil.

A ce propos, le Comité directeur de LDR/YEESAL a engagé hier la direction des structures à poursuivre le montage des sections et fédérations en vue de la tenue du 1er congrès ordinaire du parti courant 2021. En perspective des élections locales et territoriales, le Comité directeur a instruit la Direction des élections, avec les structures du parti, dans le cadre de la grande coalition pour la Majorité présidentielle à laquelle ils réaffirment leur appartenance, à de larges concertations pour une participation remarquable, effective et efficiente.

Source L’AS