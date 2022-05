Modou Diagne Fada perd son coordonnateur régional…à Kébémer

Les rangs du LDR/Yeesal se vident à Kébémer. Cheikh Ndao a décidé de quitter le parti de Modou Diagne Fada. C’est l’intéressé lui-même qui en a fait l’annonce.

« Après six ans de compagnonnage avec Modou Diagne Fada, j’ai décidé de démissionner de toutes les instances du LDR YEESAL », a écrit l’ec coordonnateur sur Facebook.

Revenant sur les raisons de sa décision, Cheikh Ndao d’expliquer : « Malgré une marginalisation constatée par tous les responsables du parti et dont j’ignore les raisons jusqu’au moment où j’écris ces lignes, j’ai toujours tenu bon en vous restant fidèle et loyal. Malgré des promotions et nominations de militants de la commune que je dirige sans même m’informer encore moins me consulter, je suis resté fidèle et loyal », dit-il.

Avant de rajouter : « Malgré des attaques publiques de militants téléguidés par de hauts responsables du parti, je suis resté fidèle et loyal. Malgré des accusations gratuites et mensongères de responsables du parti devant vous, témoin passif, je suis resté fidèle et loyal. J’ai enduré beaucoup de choses dans ce parti dans la dignité et la loyauté et Dieu sait que j’ai eu des possibilités de vous lâcher, mais je ne suis pas un traître non Monsieur le Président ! Le sang royal qui coule dans mes veines ne m’autorise pas certaines bassesses. Al hamdoulilah ! je ne vis pas de la politique car Dieu m’a déjà honoré. »

M. Ndao de poursuivre : « Aujourd’hui est un jour nouveau pour moi car j’ai décidé de reprendre mon destin politique en main. J’ai été déçu, trahi, j’ai souffert mais je reste debout et droit comme les beaux Saras du Tchad. Je quitte le LDR/YEESAL la tête haute et la conscience tranquille », explique-t-il avant d’annoncer qu’il se tourne vers d’autres objectifs.