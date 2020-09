Mohamet Massamba SEYE pour un dialogue des 3 forces politiques

Le Dialogue Permanent des Chefs des trois Forces Politiques pour la stabilité socio-économique du Sénégal. (La Mouvance Présidentielle, l’Opposition et les Non-Alignés).

Au lendemain de l’appel du Dialogue National lancé par le Président de la République Son Excellence Macky SALL en date du 28 Mai 2019, nous ne pouvons que nous réjouir de cette occasion où l’ensemble des forces vives de la Nation se sont regroupées pour étudier ensemble et apporter des solutions aux différentes préoccupations du pays.

L’heure n’est plus aux tiraillements stériles, mais nous avons l’obligation d’unir plus que jamais nos efforts pour tracer notre destin commun afin d’offrir un lendemain meilleur aux Sénégalais qui attendent de nous acteurs politiques la cohésion sociale.

Il serait nécessaire d’instaurer un dialogue permanent à chaque mois, qui sera une rencontre des Chefs des trois forces politiques du Sénégal à savoir le Pouvoir (Président Macky SALL), l’Opposition (Président Abdoulaye WADE) et les Non-Alignés (Président Mohamet Massamba SEYE), une occasion de discuter et de faire des orientations pour la bonne marche de notre développement.

Ce choix de dialogue traduit de la complicité qu’elle devrait y avoir entre ces trois Générations de leaders qui incarnent le Passé, le Présent et le Futur du Sénégal, plus exactement l’image d’une réunion de famille qui regroupe le Grand Père, le Père et le Fils où on attendra forcement une meilleure solution face aux différents problèmes et défis au développement.

Le développement du Sénégal repose sur une analyse approfondie et l’expérience vécue par le passé qui est notre Histoire et mieux maitriser par le Président Abdoulaye WADE qui va servir de base au Président Macky SALL dans la gestion des affaires de la Nation et sera ainsi accompagné par des projections et ambitions futures de la jeunesse qui constitue 65% de la population, représentée par le Président Mohamet Massamba SEYE, afin de poser les vrais jalons pour Un Sénégal Emergent.

Cette rencontre constituera une tribune où chaque Chef de Délégation profitera de cette audience pour exposer le cahier de charge des différentes positions faisant l’état actuel des formations politiques regroupées en son sein pour l’exposer au Chef de l’Etat afin que des mesures soient prises pour répondre à l’attente des différents acteurs politiques. Ceci permettra d’avoir un climat politique beaucoup plus apaisé.

Parti pour l’Emergence et le Développement (PED/Natangué)

Le Bureau Politique