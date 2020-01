La tension est montée au créneau ces derniers jours, rien ne coule plus de sources et on peut noter beaucoup de divergences.

Le pôle des non-alignés va droit vers une scission à cause de la mauvaise gestion de la Coordination. C’est dans la démocratie que se fondent les grandes organisations et non pas dans la dictature.

Tout le mal vient de Déthié Faye coordonnateur auto-proclamé du pôle des non-alignés sans aucune nomination légale, ni en réunion ni en Assemblée Générale, et ne trouve à ce jour rien d’autres que d’imposer sa loi et d’agir comme bon lui semble sans aucun consentement des membres dans la gouvernance du pôle des non-alignés.

La démarche qui devrait être collégiale ne l’a jamais été. Et même dans le choix des membres qui devraient faire partie du Dialogue Nationale, Monsieur Déthié Faye s’est permis de proposer une liste de personnes à sa guise et à l’insu de tout le monde, sans prendre en compte la jeunesse qui est la composante principale du Pôle.

Un tel comportement perdure et cause de plus en plus de frustrations au sein du pôle dont les membres sont pris en otage par une oligarchie.

A cet effet une réunion est en vue pour statuer sur le sort de Monsieur Déthié Faye et de programmer une Assemblée Générale pour le renouvellement des instances du Pôle des non-alignés pour enfin adopter une Coordination Tournante.

Président Mohamet Massamba Seye

Parti pour l’Emergence et le Développement et le Développement (P.E.D / Natangué )

Statut Chef des Non Alignés