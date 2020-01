Un vieux de 75 ans…poignardé à Pekesse

L’affaire a fait beaucoup de bruit à Pékesse. Il s’agit de la mort tragique du vieux Mor Talla Niane âgé entre 70 et 75 ans et habitant le village de Nékhé Niane. Le septuagénaire a été tué au quartier Diolaga de Pékesse, dans la nuit du jeudi au vendredi. Tout est parti d’une altercation avec un homme dont l’identité n’est pas encore connue et qui l’aurait poignardé. Après les violents coups de coupe-coupe, le vieux s’est affalé et son bourreau a pris la poudre d’escampette avant l’arrivée des gendarmes. C’est ainsi que le constat d’usage a été fait, avant le transfert du corps à la morgue de l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh, pour les besoins de l’autopsie. Selon nos sources, le quartier Diolaga de Pékesse est un lieu de vente clandestine d’alcool. Et cet aspect n’est pas à écarter dans l’altercation qui a occasionné la mort de Mor Talla Niane. C’est finalement hier soir que le corps a été restitué à la famille et le défunt a été inhumé à Mbacké Cajoor après la prière de Takusaan