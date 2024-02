Mohamet Massamba Seye : « Le Président doit être exclusivement de nationalité sénégalaise »

La question de la double nationalité suscite beaucoup de bruit. Il est à rappeler que le Président de la République doit être exclusivement de Nationalité Sénégalaise.

Tout candidat à l’élection présidentielle doit s’assurer qu’il n’en dispose que d’une seule. Et ceci n’a pas d’échappatoire ni de délai fixé par la constitution.

Des rumeurs circulent sur une éventuelle détention de double nationalité parmi certains Candidats validés.

Il est à rappeler que même au delà de la liste définitive toute dénonciation de double nationalité visant un des 20 Candidats avec des preuves à l’appui, entraînerait automatiquement le retrait de sa candidature même durant la campagne.

Mieux encore, si un candidat disposait secrètement de double nationalité, une fois arrivé au pouvoir, il pourrait être démit de ses fonctions de Président de la République en cas de découvert en plein mandat et être juger pour haute trahison.

Je me rappelle encore des travaux de la commission politique de la CNRI en 2013 dont je faisais membre. Et ce débat avait été nourri et éclairci par d’éminentes personnalités judiciaires en présence du Professeur Amadou Makhtar Mbow et de la Première Femme Magistrate du Sénégal Madame Dior Fall Sow.

Président Mohamet Massamba SEYE

Coalition Mohamet 2024.