Momar Diongue : « la suppression poste premier ministre est très mauvaise »…

Momar Diongue journaliste et analyste politique était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM qui a repris après une bonne absence remarquée par les téléspectateurs. Et c’est la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang qui animait comme à l’accoutumée ce terrible Face2Face.

Et sur le plateau de la TFM, Momar Diongue est revenu sur les dégâts causés par la suppression du poste de premier ministre : « Cela s’est fait au Sénégal trois fois. Senghor a supprimé le poste de Premier ministre en 1962 après sa brouille avec Mamadou Dia. Abdou Diouf a supprimé le poste de Premier ministre en 1983. Il voulait mettre fin à la guerre entre Habib Thiam et Jean Collin. Mais pour Macky Sall, il n’y a aucun motif et cela crée un cafouillage entre les ministres et les DG. Le président gagnerait à faire revenir le poste de premier ministre. »