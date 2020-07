Momar Diongue : « un Troisième mandat de Macky serait catastrophique »

Momar Diongue journaliste et analyste politique était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM qui a repris après une bonne absence remarquée par les téléspectateurs. Et c’est la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang qui animait comme à l’accoutumée ce terrible Face2Face.

Et sur le plateau de la TFM, Momar Diongue est revenu sur les bruits d’un éventuel troisième mandat de Macky Sall : « Macky Sall doit faire attention au syndrome Wade. Ce qui est arrivé à Wade et son fils doit lui servir de leçon. Wade a perdu le pouvoir à cause de son entêtement à faire un troisième mandat. En 2001 Wade avait fait une nouvelle constitution. Mais Macky n’a fait qu’une modification de la constitution. Donc il n’a pas droit à un troisième mandat. Et Macky lui-même a été clair, il ne briguera pas un troisième mandat »