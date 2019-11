MONDIAL BEACH SOCCER – Le Sénégal bat la Biélorussie et se relance

Battus d’entrée par la Russie (8-7), les “Lions” de la plage étaient dos au mur ; gagner ou disparaître. La réaction était attendue et les champions d’Afrique en titre ont rugi brillamment en laminant la Biélorussie par 7-2.

Comme un diable sorti de sa boîte, Mamour Diagne a claqué un pimpant quadruplé. Jean Paul Nino Diatta et Raoul Mendy, auteur d’un doublé ont participé à ce feu d’artifice. Toujours également à lui-même, le gardien et capitaine des “Lions”, Al Seyni Ndiaye a rendu une copie propre en réalisant une bagatelle d’arrêts décisifs.

Avec les trois points en poche, le Sénégal reste en vie et va essayer décrocher le sésame qualificatif pour le second tour.

Pour y arriver, les protégés de Ngalla Sylla devront battre lors de la troisième et dernière journée des phases de poules les Emirats arabes unis. Une rencontre qui aura lieu le mardi 26 novembre à 19h 15 GMT.