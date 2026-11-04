Motion de censure : Babacar Ba apporte des précisions sur l’interprétation de l’article 86

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, met en garde contre ce qu’il considère comme une interprétation erronée de l’article 86 de la Constitution sénégalaise. Dans une contribution sur sa page Facebook, il estime que limiter les députés à une seule motion de censure par session, quelles que soient les circonstances, revient à restreindre abusivement leur pouvoir de contrôle du Gouvernement.

« Affirmer que les députés ne peuvent recourir qu’à une seule motion de censure durant une session constitue une interprétation qui méconnaît à la fois la lettre et l’esprit de l’article 86 de la Constitution », soutient-il. Selon Babacar Ba, cette limitation ne concerne que la motion de censure d’initiative parlementaire et ne s’applique pas à celle déposée à la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale.

« L’article 86 de la Constitution sénégalaise distingue clairement la motion de censure d’initiative parlementaire de celle qui intervient lorsque le Gouvernement engage sa responsabilité sur un texte. Dans cette dernière hypothèse, la Constitution prévoit expressément qu’une motion de censure peut être déposée dans les vingt-quatre heures suivant l’engagement de responsabilité du Gouvernement », explique le président du Forum du Justiciable.

Il en déduit que chaque engagement de responsabilité du Gouvernement ouvre une nouvelle possibilité de dépôt d’une motion de censure par les députés. « Lorsque le Gouvernement recourt à plusieurs reprises à cette procédure, les députés disposent de la possibilité de déposer autant de motions de censure que nécessaire pour répondre à chacun de ces engagements de responsabilité », défend-il.

Pour étayer son argumentation, Babacar Ba s’appuie également sur la rédaction de l’article 86. Il souligne que la limitation à une seule motion de censure figure uniquement dans l’alinéa 5, consacré à la motion d’initiative parlementaire.

« La limitation de la motion de censure est prévue uniquement dans l’alinéa 5 relatif à la motion de censure d’initiative parlementaire. Elle ne figure pas dans les dispositions régissant la motion de censure consécutive à l’engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Cette différence de rédaction révèle la volonté du constituant de soumettre ces deux procédures à des régimes juridiques distincts », précise-t-il.

Le président du Forum du Justiciable établit par ailleurs un parallèle avec la Constitution française, notamment son article 49, alinéa 3. Il rappelle que chaque engagement de responsabilité du Gouvernement français ouvre la possibilité pour les députés de déposer une motion de censure.

« L’article 49.3 de la Constitution française et la motion de censure forment un mécanisme indissociable : l’un renforce le pouvoir du Gouvernement d’obtenir l’adoption d’un texte, l’autre préserve le pouvoir de contrôle et de sanction du Parlement », écrit-il.

À ses yeux, il serait contraire à l’équilibre institutionnel de permettre au Gouvernement de recourir plusieurs fois à cette procédure tout en limitant les députés à une seule possibilité de censure. « La motion de censure consécutive à l’engagement de la responsabilité du Gouvernement constitue un droit de réplique constitutionnel reconnu aux députés. Chaque engagement de responsabilité ouvre donc la possibilité du dépôt d’une nouvelle motion de censure », conclut Babacar Ba.