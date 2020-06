Moussa Diop gifle 28 ministres, accuse Cheikh Yérim Seck et ment sur xibaaru

Moussa Diop est sorti de ses gonds hier en tirant sur tout ce qui bouge. Il s’en est pris aux ministres du gouvernement en citant 28 d’entre eux qui ne font aucun effort pour défendre Macky Sall. Mais le trublion qui renie même son ministre de tutelle s’en prend aussi à la presse en s’attaquant à Cheikh Yérim Seck et évidemment à xibaaru qui l’empêche de dormir. (Voir vidéo en fin d’article)

Sortie vidéo sur Seneweb : Les histoires à dormir debout de Me Moussa Diop

L’on est vraiment attristé au Sénégal à cause d’horribles mensonges qui peuvent sortir de la bouche de hauts fonctionnaires de la République. De hauts fonctionnaires qui pour masquer toute leur incompétence, croient qu’il est plus judicieux pour leur défense de raconter tout un tissu de gros mensonges sur d’autres qui ne font rien que dire la vérité.

« Président, ku la né rewmi doxna def ley nax » (Président, qui te dit que tout marche dans ce pays, ne fait que te tromper). Un tube célèbre du chanteur non moins célèbre Ousmane Diallo dit Ouza sorti à l’époque du Président Abdou Diouf qui reste toujours d’actualité. De qui se moque véritablement le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop. Un homme qui se distingue par son incompétence sans limite.

Me Moussa Diop est un homme passé dans l’art de faire de l’amalgame, rien que pour masquer son incompétence, alors qu’il doit répondre aux véritables questions qui ne cessent de se poser quant à sa gestion désastreuse à la tête de la société DDD. Coutumier des faits, il n’a trouvé rien mieux face aux interpellations de Barthélémy Dias sur le pillage et le bradage du foncier de DDD que de brandir ses diplômes. Que voulez-vous quand on se retrouve à court d’arguments ?

Dans ses sorties maladroites, Me Moussa Diop qui jette des accusations sur Cheikh Yérim Seck dans une vidéo sur Seneweb, raconte un tissu de mensonges sur Xibaaru qui ne cesse de mettre à nu toutes ses maladresses. Me Moussa Diop soutient que Xibaaru n’a pas obtenu de contrat de pub avec DDD, voilà pourquoi, il ne cesse de l’insulter.

Me Moussa Diop cherche évidemment à noyer le poisson dans l’eau ; ce qu’il n’obtiendra jamais. A la vérité, tous ceux qui le visitent, peuvent constater que Xibaaru n’a jusqu’ici accordé des contrats avec des entreprises au Sénégal pour des Pubs. Xibaaru se contente jusqu’ci des Pubs adsense.

Ce qu’il ignore. Cela se comprend aisément, Me Moussa Diop cherche toujours à éviter frontalement le véritable débat qui passe autour de sa gestion à la tête de DDD. Au cours de sa sortie vidéo sur Seneweb, il s’en prend aux ministres du gouvernement qu’il accuse de ne pas défendre Macky Sall. Voila ce qu’il raconte comme sornettes : « Depuis le coronavirus, nous avons 28 ministres du gouvernement qui ne sont pas sortis défendre Macky Sall ».

Son ministre de tutelle Me Oumar Youm saura véritablement apprécier le message, car faisant partie de ces 28 membres du gouvernement ? Me Moussa Diop lorgne-t-il son fauteuil de ministre ? A vous de décrypter le message d’un homme qui doit d’abord s’expliquer sur sa gestion décriée à la tête de DDD. Un homme triste à voir et à écouter ses sornettes.

Regardez la sortie de Moussa Diop sur Seneweb où il attaque des ministres du gouvernement…

La rédaction de Xibaaru